ATAQUE
Mulher é atacada por cachorro e fica com rosto desfigurado
A jovem precisou realizar uma cirurgia de reconstrução facial
Por Franciely Gomes
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Uma mulher, de 20 anos, foi atacada por um cachorro e teve seu rosto desfigurado. Identificada como Samantha Redding, a jovem teve parte do lábio superior engolido pelo animal, que pertencia a uma amiga próxima.
O caso aconteceu na cidade de Falkirk, na Escócia, e ganhou repercussão mundial. Segundo informações divulgadas por agências internacionais, a vítima conhecia o animal desde que ele era um filhote e não provocou o ataque.
“Tudo durou apenas cinco segundos. Eu só lembro dele indo direto no meu rosto. Lembro de me virar, me ver no espelho e perceber que metade do meu rosto tinha sumido”, contou Samantha à imprensa local.
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Reconstrução facial
Samantha precisou passar por uma cirurgia de reconstrução facial após o ataque. Ela ficou internada por mais de um mês, onde chegou a utilizar enxertos de pele do braço e da perna para conectar os nervos da região facial.
“Ele levou quase todo o meu lábio superior. Também fiquei com uma marca de mordida no braço, de quando eu tentava afastá-lo de mim. No começo eu estava triste, mas quando saí do hospital, isso se transformou em raiva”, relatou.
Por fim, a manicure afirmou que se sente sortuda por não ter morrido durante o ataque do animal. “Os médicos disseram que eu tive sorte, porque se tivesse sido um centímetro mais para baixo, poderia ter atingido meu pescoço e a história poderia ser completamente diferente”, disparou.
“Eu poderia ter morrido. Parte de mim se sente sortuda por estar viva, mas outra parte acha que isso nunca deveria ter acontecido. [...] Foi o período mais difícil da minha vida. Não quero que isso aconteça com mais ninguém”, concluiu ela.
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