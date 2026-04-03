Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MUNDO

Tem filhos? Vilarejo oferece moradia gratuita e trabalho para famílias

Pacote inclui casa mobiliada, emprego fixo e internet de banda larga

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

03/04/2026 - 8:54 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
O programa é voltado principalmente para famílias com crianças em idade escolar
O programa é voltado principalmente para famílias com crianças em idade escolar -

Em meio ao avanço do despovoamento rural na Europa, um pequeno município espanhol decidiu apostar em incentivos para atrair novos moradores. Localizada na província de Soria, a vila de Arenillas, na comunidade de Castela e Leão, oferece casa gratuita, emprego e qualidade de vida para quem estiver disposto a recomeçar no interior.

Com apenas cerca de 30 a 40 habitantes, a localidade enfrenta uma redução populacional acentuada, cenário comum em áreas rurais da Espanha.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Casa gratuita e trabalho disponível

A iniciativa é conduzida pela prefeitura em parceria com uma associação cultural local. Após a recuperação de imóveis nos últimos anos, o município passou a disponibilizar uma casa totalmente mobiliada, sem cobrança de aluguel.

Além da moradia, o programa inclui:

  • Emprego formal na área de construção civil, especialmente como pedreiro
  • Possibilidade de renda extra com gestão do centro social
  • Transporte escolar gratuito para crianças
  • Acesso à internet com banda larga

A escola mais próxima fica em Berlanga de Duero, a cerca de 20 quilômetros de distância, com transporte garantido pelo município.

Quem pode se candidatar

O programa é voltado principalmente para famílias com crianças em idade escolar. A proposta exige residência permanente e participação ativa na comunidade.

Leia Também:

Artemis 2: tempestade solar ameaça segurança de astronautas rumo à Lua
Medicamentos importados serão taxados em até 100% nos Estados Unidos
Papa Leão XIV lava pés de padres e manda forte recado contra a guerra

Candidaturas individuais ou para estadias temporárias não são o foco da iniciativa.

Alta procura em poucos dias

Segundo dados divulgados pela agência EFE, a procura foi imediata. Em menos de uma semana, mais de 100 inscrições foram registradas. Nas semanas seguintes, o número de interessados chegou a milhares, incluindo pessoas de outros países, como nações da América Latina.

Como participar

Não há prazo oficial para encerramento das inscrições, mas a recomendação é agir rapidamente devido à alta demanda.

Os interessados devem entrar em contato diretamente com a prefeitura de Arenillas, enviando:

  • Carta de motivação
  • Informações sobre a família
  • Experiência profissional, especialmente em construção civil ou gestão comunitária

A iniciativa reflete uma tendência crescente na Europa: pequenas cidades oferecendo incentivos para repovoar áreas rurais e manter serviços básicos funcionando.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

carreira espanha mundo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O programa é voltado principalmente para famílias com crianças em idade escolar
Play

Papa Leão deseja “feliz Páscoa” em português e volta a criticar guerra

O programa é voltado principalmente para famílias com crianças em idade escolar
Play

Ex-combatente baiano denuncia torturas contra brasileiros na Ucrânia

O programa é voltado principalmente para famílias com crianças em idade escolar
Play

Baiano escapa, mas mísseis retêm brasileiros no Catar; Dubai é rota de esperança

O programa é voltado principalmente para famílias com crianças em idade escolar
Play

Por que soldados de Israel transformaram a Bahia em destino pós-guerra?

x