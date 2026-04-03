Tem filhos? Vilarejo oferece moradia gratuita e trabalho para famílias

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O programa é voltado principalmente para famílias com crianças em idade escolar - Foto: Reprodução | Freepik

Em meio ao avanço do despovoamento rural na Europa, um pequeno município espanhol decidiu apostar em incentivos para atrair novos moradores. Localizada na província de Soria, a vila de Arenillas, na comunidade de Castela e Leão, oferece casa gratuita, emprego e qualidade de vida para quem estiver disposto a recomeçar no interior.

Com apenas cerca de 30 a 40 habitantes, a localidade enfrenta uma redução populacional acentuada, cenário comum em áreas rurais da Espanha.

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Casa gratuita e trabalho disponível

A iniciativa é conduzida pela prefeitura em parceria com uma associação cultural local. Após a recuperação de imóveis nos últimos anos, o município passou a disponibilizar uma casa totalmente mobiliada, sem cobrança de aluguel.

Além da moradia, o programa inclui:

Emprego formal na área de construção civil, especialmente como pedreiro

Possibilidade de renda extra com gestão do centro social

Transporte escolar gratuito para crianças

Acesso à internet com banda larga

A escola mais próxima fica em Berlanga de Duero, a cerca de 20 quilômetros de distância, com transporte garantido pelo município.

Quem pode se candidatar

O programa é voltado principalmente para famílias com crianças em idade escolar. A proposta exige residência permanente e participação ativa na comunidade.

Candidaturas individuais ou para estadias temporárias não são o foco da iniciativa.

Alta procura em poucos dias

Segundo dados divulgados pela agência EFE, a procura foi imediata. Em menos de uma semana, mais de 100 inscrições foram registradas. Nas semanas seguintes, o número de interessados chegou a milhares, incluindo pessoas de outros países, como nações da América Latina.

Como participar

Não há prazo oficial para encerramento das inscrições, mas a recomendação é agir rapidamente devido à alta demanda.

Os interessados devem entrar em contato diretamente com a prefeitura de Arenillas, enviando:

Carta de motivação

Informações sobre a família

Experiência profissional, especialmente em construção civil ou gestão comunitária

A iniciativa reflete uma tendência crescente na Europa: pequenas cidades oferecendo incentivos para repovoar áreas rurais e manter serviços básicos funcionando.