MUNDO
Tem filhos? Vilarejo oferece moradia gratuita e trabalho para famílias
Pacote inclui casa mobiliada, emprego fixo e internet de banda larga
Por Isabela Cardoso
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Em meio ao avanço do despovoamento rural na Europa, um pequeno município espanhol decidiu apostar em incentivos para atrair novos moradores. Localizada na província de Soria, a vila de Arenillas, na comunidade de Castela e Leão, oferece casa gratuita, emprego e qualidade de vida para quem estiver disposto a recomeçar no interior.
Com apenas cerca de 30 a 40 habitantes, a localidade enfrenta uma redução populacional acentuada, cenário comum em áreas rurais da Espanha.
Casa gratuita e trabalho disponível
A iniciativa é conduzida pela prefeitura em parceria com uma associação cultural local. Após a recuperação de imóveis nos últimos anos, o município passou a disponibilizar uma casa totalmente mobiliada, sem cobrança de aluguel.
Além da moradia, o programa inclui:
- Emprego formal na área de construção civil, especialmente como pedreiro
- Possibilidade de renda extra com gestão do centro social
- Transporte escolar gratuito para crianças
- Acesso à internet com banda larga
A escola mais próxima fica em Berlanga de Duero, a cerca de 20 quilômetros de distância, com transporte garantido pelo município.
Quem pode se candidatar
O programa é voltado principalmente para famílias com crianças em idade escolar. A proposta exige residência permanente e participação ativa na comunidade.
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Candidaturas individuais ou para estadias temporárias não são o foco da iniciativa.
Alta procura em poucos dias
Segundo dados divulgados pela agência EFE, a procura foi imediata. Em menos de uma semana, mais de 100 inscrições foram registradas. Nas semanas seguintes, o número de interessados chegou a milhares, incluindo pessoas de outros países, como nações da América Latina.
Como participar
Não há prazo oficial para encerramento das inscrições, mas a recomendação é agir rapidamente devido à alta demanda.
Os interessados devem entrar em contato diretamente com a prefeitura de Arenillas, enviando:
- Carta de motivação
- Informações sobre a família
- Experiência profissional, especialmente em construção civil ou gestão comunitária
A iniciativa reflete uma tendência crescente na Europa: pequenas cidades oferecendo incentivos para repovoar áreas rurais e manter serviços básicos funcionando.
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