Por que a Lua rosa não é rosa? Entenda o fenômeno

Siga o A TARDE no Google

Saiba o motivo da Lua Rosa ter esse nome - Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

O inicio do mês de abril é marcado pelo fenômeno da "Lua Rosa" em territórios europeus, porém, o que muitas pessoas não sabem é que o astro não necessáriamente apresenta essa coloração no céu. O nome, na verdade, é somente uma referência cultural, sem ter relação com a cor da Lua.

Do ponto de vista da Astronomia, as luas cheias não possuem nomes oficiais. Essas denominações vêm de tradições populares, especialmente de povos nativos da América do Norte.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Origem do nome está na natureza

A “Lua rosa” está associada ao florescimento de plantas típicas da primavera no Hemisfério Norte, como a phlox rosada, que colore campos inteiros nessa época do ano.

Ou seja, o nome vem da paisagem terrestre, não da Lua.

Campos cobertos da flor phlox rosada, espécie que dá o nome da "Lua Rosa" | Foto: KAZUHIRO NOGI / AFP

Quando ocorre a Lua rosa

Neste ano, a lua cheia de abril começou a ser observada na noite de 31 de março e segue visível até 2 de abril. Depois disso, entra na fase minguante.

A Lua pode mudar de cor?

Embora a “Lua rosa” não mude de cor, existem situações em que o satélite pode parecer diferente:

tons amarelados ou alaranjados, dependendo da posição no horizonte;

influência de partículas no ar (poluição, poeira, fumaça);

fenômenos como o eclipse lunar, que pode deixá-la avermelhada (a chamada “lua de sangue”).

Diferentes culturas, diferentes nomes

A mesma lua cheia de abril recebe outros nomes ao redor do mundo:

“Lua dos brotos novos”, entre os celtas;

“Lua do ovo”, na tradição anglo-saxônica, ligada à Páscoa;

Conclusão

Apesar do nome chamativo, a “Lua rosa” é apenas mais uma lua cheia comum. Sua importância está no simbolismo cultural e na relação com os ciclos da natureza — não em mudanças visuais no céu.