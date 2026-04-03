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MUNDO

Por que a Lua rosa não é rosa? Entenda o fenômeno

Nome popular marca a lua cheia de abril, mas não indica mudança real na cor

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

03/04/2026 - 16:35 h

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Saiba o motivo da Lua Rosa ter esse nome
Saiba o motivo da Lua Rosa ter esse nome -

O inicio do mês de abril é marcado pelo fenômeno da "Lua Rosa" em territórios europeus, porém, o que muitas pessoas não sabem é que o astro não necessáriamente apresenta essa coloração no céu. O nome, na verdade, é somente uma referência cultural, sem ter relação com a cor da Lua.

Do ponto de vista da Astronomia, as luas cheias não possuem nomes oficiais. Essas denominações vêm de tradições populares, especialmente de povos nativos da América do Norte.

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Origem do nome está na natureza

A “Lua rosa” está associada ao florescimento de plantas típicas da primavera no Hemisfério Norte, como a phlox rosada, que colore campos inteiros nessa época do ano.

Ou seja, o nome vem da paisagem terrestre, não da Lua.

Campos cobertos da flor phlox rosada, espécie que dá o nome da "Lua Rosa"
Campos cobertos da flor phlox rosada, espécie que dá o nome da "Lua Rosa" | Foto: KAZUHIRO NOGI / AFP

Quando ocorre a Lua rosa

Neste ano, a lua cheia de abril começou a ser observada na noite de 31 de março e segue visível até 2 de abril. Depois disso, entra na fase minguante.

A Lua pode mudar de cor?

Embora a “Lua rosa” não mude de cor, existem situações em que o satélite pode parecer diferente:

  • tons amarelados ou alaranjados, dependendo da posição no horizonte;
  • influência de partículas no ar (poluição, poeira, fumaça);
  • fenômenos como o eclipse lunar, que pode deixá-la avermelhada (a chamada “lua de sangue”).

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Diferentes culturas, diferentes nomes

A mesma lua cheia de abril recebe outros nomes ao redor do mundo:

  • “Lua dos brotos novos”, entre os celtas;
  • “Lua do ovo”, na tradição anglo-saxônica, ligada à Páscoa;

Conclusão

Apesar do nome chamativo, a “Lua rosa” é apenas mais uma lua cheia comum. Sua importância está no simbolismo cultural e na relação com os ciclos da natureza — não em mudanças visuais no céu.

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