Papa Leão XIV se deita no chão durante missa e chama atenção; veja

Papa Leão XIV - Foto: AFP

O Papa Leão XIV participou, nesta sexta-feira, 3, da celebração da Sexta-Feira Santa no Vaticano e se deitou no chão da Basílica de São Pedro por vários minutos. O ato, realizado em absoluto silêncio, simboliza humildade, adoração a Deus e luto pela morte de Jesus Cristo.

A cerimônia da Paixão de Cristo, conduzida na basílica, relembra as últimas horas de Jesus antes da morte. Diferentemente de outras missas ao longo do ano, nesta celebração o papa não realiza homilia, somente ouve a pregação realizada por um outro religioso.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Realizada na Basílica de São Pedro, a cerimônia da Paixão de Cristo relembra as últimas horas de Jesus antes da morte. Diferentemente de outras missas ao longo do ano, nesta celebração o papa não realiza homilia, somente ouve a pregação realizada por um outro religioso.



O sermão foi conduzido pelo padre Roberto Pasolini, que destacou temas como amor, salvação e a necessidade de romper com ciclos de violência e do mal.

Papa Leão XIV se deita no chão durante celebração da Paixão de Cristo | Foto: AFP

Esta foi a primeira vez que Leão XIV conduziu a celebração desde que assumiu o comando da Igreja Católica, em maio de 2025, após a morte de seu antecessor, o Papa Francisco, ocorrida em 21 de abril do ano passado, logo após o domingo de Páscoa.



A participação do pontífice neste rito específico também marca um momento simbólico de consolidação de seu papado, ao assumir publicamente uma das celebrações mais significativas da tradição cristã.

A Sexta-Feira Santa, considerada um dos dias mais solenes do calendário litúrgico, reúne milhares de fiéis todos os anos no Vaticano, além de milhões de espectadores ao redor do mundo que acompanham a cerimônia.