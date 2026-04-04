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MUNDO

Trump dá 48h para Irã reabrir Estreito de Ormuz e promete "inferno"

Posicionamento ocorre um dia após dois aviões de caça dos EUA serem abatidos pelo Irã

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

04/04/2026 - 17:38 h | Atualizada em 04/04/2026 - 17:52

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Donald Trump, presidente dos EUA
Donald Trump, presidente dos EUA -

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado, 4, que o prazo dado ao Irã para avançar em um acordo que leve ao fim da guerra no Oriente Médio ou à reabertura do Estreito de Ormuz está perto do fim.

O norte-americano também intensificou o tom ao mencionar consequências graves caso não haja resposta dentro de 48h. Em publicação na rede Truth Social, em meio à escalada de tensões entre os dois países, Trump ameaçou tornar o Irã um “inferno”.

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“Se lembram de quando dei ao Irã dez dias para FAZER UM ACORDO ou ABRIR O ESTREITO DE ORMUZ? O tempo está se esgotando — 48 horas antes que o inferno se abata sobre eles. Glória a DEUS!”, escreveu.

Os ataques iranianos a navios comerciais e a ameaça de novas ofensivas paralisaram quase todo o tráfego na hidrovia que liga o Golfo Pérsico ao restante dos oceanos do mundo, fechando uma rota crítica para o fluxo mundial de petróleo e fazendo os preços da commodity dispararem.

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Em outra postagem na Truth Social, na sexta-feira, 3, o republicano apontou que Washington poderia reabrir o Estreito de Ormuz à força se tiver mais tempo. “Com um pouco mais de tempo, podemos facilmente abrir o estreito, extrair o petróleo e fazer uma fortuna”, afirmou.

Escalada do conflito

O posicionamento de Trump ocorre um dia após dois aviões de caça dos Estados Unidos serem abatidos pelo Irã. Um deles, um F-15, sobrevoava o sul do país e era tripulado por dois oficiais. Até o momento, apenas um dos pilotos foi resgatado pelas forças americanas.

O governo iraniano acredita que o outro piloto esteja escondido na região e ofereceu US$ 60 mil, cerca de R$ 309 mil, pela entrega do militar vivo ao Exército ou à polícia local. O anúncio foi feito na TV estatal, que pediu ajuda da população para localizar o americano.

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Tags:

Donald Trump Irã Oriente Médio

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