Vitória visita a Chapecoense como o pior visitante do Brasileirão

Jair Ventura, técnico do Vitória - Foto: Victor Ferreira | ECVitória

O Vitória viaja para Chapecó precisando vencer para deixar para trás o tabu mais incômodo neste Campeonato Brasileiro. Com apenas um ponto somado fora de casa em todo o torneio, o Rubro-Negro se tornou o pior visitante da competição após o resultado positivo conquistado pelo Atlético-MG nesta sexta-feira, 2.

O Galo bateu a Chapecoense por 4 a 0 e venceu pela primeira vez fora dos seus domínios, superando a campanha nula em pontos somados longe de Belo Horizonte. O Vitória agora ocupa a lanterna da classificação dos visitantes com a mesma pontuação de outros cinco clubes, mas com o menor saldo de gols entre eles: -9.

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O Rubro-Negro perdeu para Palmeiras, Grêmio e Atlético-MG, e empatou o clássico Ba-Vi, na Arena Fonte Nova. O contraste em relação aos jogos no Barradão é grande, com três vitórias conquistadas em quatro jogos em Salvador. A única derrota foi para o Flamengo.

Remo, Cruzeiro, Grêmio, Chapecoense e Mirassol também somam um ponto em jogos fora de casa, quando Vasco e Santos, que também não venceram como visitante, têm dois. A tabela é liderada pelo Coritiba, que somou 10 pontos em cinco jogos, e aparece logo na frente do Bahia, com 9 pontos em quatro partidas.

Confira:

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Problema recorrente

Temos que sanar isso o quanto antes para chegar ao equilíbrio que queremos. Jair Ventura

"Em casa temos nossa torcida, e, quando estamos sem ela, nós sentimos muito isso. Mas para ter um campeonato mais regular vamos precisar fazer grandes jogos também longe de nossa torcida", disse o técnico Jair Ventura após a derrota por 3 a 0 diante do Cruzeiro.

A crise longe do Barradão pode ser retratada também na quantidade de gols sofridos, já que o Leão foi vazado em todos os jogos como visitante em 2026. São 15 tentos em seis partidas em sistema defensivo que só saiu impune em dois jogos do Campeonato Baiano nesse retrospecto.

Vitória encara a Chapecoense no próximo domingo, 5, às 16h, na Arena Condá, em Santa Catarina, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.