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DEPENDE DO BARRADÃO?

Vitória de Jair Ventura sofreu gols em todos os jogos como visitante no ano

Rubro-Negro ainda não venceu fora de casa no Brasileirão

João Grassi

Por João Grassi

02/04/2026 - 10:56 h | Atualizada em 02/04/2026 - 15:26

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Jair Ventura em Palmeiras 5x1 Vitória
Jair Ventura em Palmeiras 5x1 Vitória -

Derrotado por 3 a 0 diante do Cruzeiro nesta quarta-feira, 1º, no Mineirão, o Esporte Clube Vitória voltou a apresentar problemas defensivos nos duelos disputados longe de Salvador. A equipe principal comandada por Jair Ventura foi vazada em todos os jogos como visitante na temporada 2026.

No total somando as seis partidas fora de casa, o Vitória de Jair Ventura já sofreu 15 gols. Fora do Barradão, o Rubro-Negro só conseguiu sair com baliza zero em dois jogos do Campeonato Baiano, sendo ambos com o time alternativo comandado pelo auxiliar Rodrigo Chagas.

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Time principal do Vitória como visitante em 2026

  • Cruzeiro 3x0 Vitória - Série A
  • CRB 2x4 Vitória - Nordestão
  • Grêmio 2x0 Vitória - Série A
  • Bahia 1x1 Vitória - Série A
  • Bahia 2x1 Vitória - Baianão
  • Palmeiras 5x1 Vitória - Série A

Considerando todos os compromissos desde a chegada do atual treinador, o Leão da Barra já atuou 13 vezes como visitante e saiu sem sofrer gol em apenas duas oportunidades — ambas no passado, contra Palmeiras e Santos.

Além disso, ocorreram seis ocasiões em que a defesa rubro-negra acumulou pelo menos três bolas nas rede sofridas. Dentre essas, estão incluídas as goleadas de 4 a 0 contra o RB Bragantino, 5 a 1 diante do Palmeiras e agora os 3 a 0 aplicados pelo Cruzeiro.

A gente está vendo os mesmos problemas. Nós queremos a regularidade e isso passa por vencer e também performar fora de casa.
Jair Ventura - Técnico do Vitória

Embora tenha vencido o CRB pela Copa do Nordeste, o Vitória ainda não ganhou fora de casa na Série A. Até aqui, são três derrotas e um empate em quatro confrontos, com dois gols marcados e 11 sofridos.

Além disso, amargou o vice-campeonato do Baianão em final disputada contra o Bahia na Arena Fonte Nova.

Uma nova chance

Ainda nesta semana, o Vitória de Jair Ventura terá mais uma chance de fazer diferente longe de Salvador. A equipe baiana enfrenta a Chapecoense no próximo domingo, 5, às 16h, na Arena Condá, em Santa Catarina. O técnico rubro-negro cobra uma reação imediata.

"Agora é recuperar, fazer mais uma viagem longa, temos que dar uma resposta para nosso torcedor", reconheceu Jair.

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Tags:

campeonato baiano campeonato brasileiro Copa do Nordeste ec vitória Jair Ventura

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