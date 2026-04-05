“Ele foi resgatado”, diz Trump sobre piloto desaparecido no Irã

Donald Trump afirma que piloto desaparecido foi resgatado - Foto: AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nas primeiras horas deste sábado, 5, que as forças armadas do país resgataram com vida um piloto de caça abatido em território iraniano.

Segundo o republicano, a ação ocorreu após outra operação semelhante realizada anteriormente, também bem-sucedida, mas mantida em sigilo para não comprometer a nova missão. Ele destacou que é a primeira vez que dois pilotos americanos são resgatados separadamente em território inimigo profundo, sem registro de baixas.

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“O fato de termos conseguido realizar ambas as operações sem a morte de um único americano prova que alcançamos domínio e superioridade aérea sobre os céus do Irã”, escreveu.



De acordo com o presidente, o militar estava escondido em uma área montanhosa do Irã e sendo perseguido por forças locais enquanto aguardava o resgate. A localização teria sido monitorada continuamente pelas forças americanas.

“Esse bravo guerreiro estava atrás das linhas inimigas, nas montanhas traiçoeiras do Irã, sendo caçado por nossos inimigos, que se aproximavam a cada hora. Mas ele nunca esteve sozinho, pois sua localização era monitorada 24 horas por dia, enquanto planejávamos diligentemente seu resgate”, escreveu.

Trump afirmou que a operação envolveu um grande aparato militar, incluindo dezenas de aeronaves com armamento pesado, mobilizadas por ordem direta da presidência. O piloto resgatado sofreu ferimentos, mas não corre risco.

“Por minha ordem, os militares dos Estados Unidos enviaram dezenas de aeronaves, armadas com as armas mais letais do mundo, para resgatá-lo. Ele sofreu ferimentos, mas ficará bem”, disse.

O presidente também classificou a ação como histórica e exaltou o desempenho das forças armadas do país.

“Nós o resgatamos! Nas últimas horas, as forças armadas dos Estados Unidos realizaram uma das operações de busca e resgate mais ousadas da história do país, para um de nossos oficiais de tripulação, um coronel altamente respeitado, que agora está são e salvo”, declarou o presidente.

Ao final da publicação, Trump fez um apelo à união nacional e voltou a elogiar os militares. “Este é um momento do qual todos os americanos — republicanos, democratas e outros — devem se orgulhar e se unir. Temos o melhor e mais profissional Exército da história do mundo”, finalizou.