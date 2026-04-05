Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ELEIÇÕES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

RÁDIO E TELEVISÃO

Veja quanto tempo cada partido terá de propaganda eleitoral

Legendas já se articulam em busca de apoios

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

05/04/2026 - 13:32 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Tempo de rádio e televisão é definido de acordo com as bancadas na Câmara dos Deputados.
Tempo de rádio e televisão é definido de acordo com as bancadas na Câmara dos Deputados. -

Após o fechamento da janela partidária e do prazo para a desincompatibilização, os partidos estão de olho na formalização de apoios com o objetivo de ampliar o espaço no rádio e na televisão durante a propaganda eleitoral, que só terá início em 28 de agosto.

O cálculo leva em conta o tamanho das bancadas na Câmara dos Deputados. Segundo a legislação eleitoral, 90% do tempo é distribuído proporcionalmente ao número de representantes na Câmara e os outros 10% igualmente entre os candidatos dos partidos que superaram a cláusula de barreira.

Tudo sobre Eleições em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com o cálculo feito pelo cientista político Henrique Cardoso Oliveira, da Fundação 1º de Maio, e publicado pelo G1, a Federação União Progressista, formada entre União Brasil e PP, terá o maior tempo de propaganda na TV e no rádio, seguido do PL e da Federação PT, PCdoB e PV.

O estudo considerou as bancadas das eleições de 2022 e excluiu o partido Novo, que não alcançou a cláusula de desempenho naquele ano.

Veja como vai ficar o tempo de propaganda eleitoral para os candidatos a presidente.

  • Federação União Brasil (UP) - 106 deputados - 2 minutos 28 segundos e 19 centésimos
  • PL - 99 deputados - 2 minutos 14 segundos e 98 centésimos
  • Federação PT, PCdoB, PV - 81 deputados - 1 minuto e 59 segundos e 5 centésimos
  • MDB - 42 deputados - 59 segundos e 54 centésimos
  • PSD - 42 deputados - 59 segundos e 54 centésimos
  • Republicanos - 40 deputados - 56 segundos e 89 centésimos
  • Federação PSDB-CIDADANIA - 18 deputados - 31 segundos e 72 centésimos
  • Podemos - 18 deputados - 27 segundos e 77 centésimos
  • PDT - 17 deputados - 26 segundos e 42 centésimos
  • Federação PSOL-REDE - 14 deputados - 23 segundos e 78 centésimos
  • PSB - 14 deputados - 23 segundos e 78 centésimos
  • Federação PRD-SOLIDARIEDADE - 12 deputados - 22 segundos e 48 centésimos
  • Avante - 7 deputados - 13 segundos e 21 centésimos

Leia Também:

Visando eleições, 10 governadores e 10 prefeitos renunciam ao cargo
Calendário eleitoral: datas que eleitores e pré-candidatos devem saber
Janela partidária: troca de partidos atinge mais de 20% na Câmara

Veto

Se os pré-candidatos anunciados até o momento mantiveram os seus nomes na disputa presidencial, apenas três partidos terão direito a propaganda eleitoral para presidente no rádio e na TV.

Isso porque, dos partidos que já apresentaram pré-candidatos, apenas PT (Lula), PSD (Ronaldo Caiado) e PL (Flávio Bolsonaro) cumpriram a cláusula de barreira em 2022.

Novo (Romeu Zema), DC (Aldo Rebelo) e Missão (Renan Santos) não terão direito a propaganda eleitoral.

Dessa forma, a busca por mais espaço na TV e no rádio deve incentivar a disputa dos presidenciáveis por alianças com partidos do Centrão, que por terem grandes bancadas, podem aumentar a exposição dos partidos nos meios de comunicação.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

alianças políticas bancadas partidárias propaganda eleitoral tempo de TV

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Tempo de rádio e televisão é definido de acordo com as bancadas na Câmara dos Deputados.
Play

“Nunca duvidei”, diz Geraldo Júnior após confirmação de vice

Tempo de rádio e televisão é definido de acordo com as bancadas na Câmara dos Deputados.
Play

Flávio Bolsonaro não vai aceitar ficar sem palanque na Bahia, diz Wagner

Tempo de rádio e televisão é definido de acordo com as bancadas na Câmara dos Deputados.
Play

Em meio a impasse, Otto não descarta o PSD na chapa governista

Tempo de rádio e televisão é definido de acordo com as bancadas na Câmara dos Deputados.
Play

Dancinhas e pai na UTI: por que postura de Flávio Bolsonaro virou alvo de críticas

x