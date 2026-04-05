Veja quanto tempo cada partido terá de propaganda eleitoral

Tempo de rádio e televisão é definido de acordo com as bancadas na Câmara dos Deputados. - Foto: Kayo Magalhaes

Após o fechamento da janela partidária e do prazo para a desincompatibilização, os partidos estão de olho na formalização de apoios com o objetivo de ampliar o espaço no rádio e na televisão durante a propaganda eleitoral, que só terá início em 28 de agosto.

O cálculo leva em conta o tamanho das bancadas na Câmara dos Deputados. Segundo a legislação eleitoral, 90% do tempo é distribuído proporcionalmente ao número de representantes na Câmara e os outros 10% igualmente entre os candidatos dos partidos que superaram a cláusula de barreira.

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De acordo com o cálculo feito pelo cientista político Henrique Cardoso Oliveira, da Fundação 1º de Maio, e publicado pelo G1, a Federação União Progressista, formada entre União Brasil e PP, terá o maior tempo de propaganda na TV e no rádio, seguido do PL e da Federação PT, PCdoB e PV.

O estudo considerou as bancadas das eleições de 2022 e excluiu o partido Novo, que não alcançou a cláusula de desempenho naquele ano.

Veja como vai ficar o tempo de propaganda eleitoral para os candidatos a presidente.

Federação União Brasil (UP) - 106 deputados - 2 minutos 28 segundos e 19 centésimos

PL - 99 deputados - 2 minutos 14 segundos e 98 centésimos

Federação PT, PCdoB, PV - 81 deputados - 1 minuto e 59 segundos e 5 centésimos

MDB - 42 deputados - 59 segundos e 54 centésimos

PSD - 42 deputados - 59 segundos e 54 centésimos

Republicanos - 40 deputados - 56 segundos e 89 centésimos

Federação PSDB-CIDADANIA - 18 deputados - 31 segundos e 72 centésimos

Podemos - 18 deputados - 27 segundos e 77 centésimos

PDT - 17 deputados - 26 segundos e 42 centésimos

Federação PSOL-REDE - 14 deputados - 23 segundos e 78 centésimos

PSB - 14 deputados - 23 segundos e 78 centésimos

Federação PRD-SOLIDARIEDADE - 12 deputados - 22 segundos e 48 centésimos

Avante - 7 deputados - 13 segundos e 21 centésimos

Veto

Se os pré-candidatos anunciados até o momento mantiveram os seus nomes na disputa presidencial, apenas três partidos terão direito a propaganda eleitoral para presidente no rádio e na TV.

Isso porque, dos partidos que já apresentaram pré-candidatos, apenas PT (Lula), PSD (Ronaldo Caiado) e PL (Flávio Bolsonaro) cumpriram a cláusula de barreira em 2022.

Novo (Romeu Zema), DC (Aldo Rebelo) e Missão (Renan Santos) não terão direito a propaganda eleitoral.

Dessa forma, a busca por mais espaço na TV e no rádio deve incentivar a disputa dos presidenciáveis por alianças com partidos do Centrão, que por terem grandes bancadas, podem aumentar a exposição dos partidos nos meios de comunicação.