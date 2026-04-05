POLÍTICA
Influencer Rico Melquiades se filia ao PSDB e mira vaga na Câmara
Influenciador e campeão de reality pretende disputar eleição em Alagoas
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O influenciador Rico Melquiades, campeão de A Fazenda 13, anunciou neste sábado, 4, que vai iniciar sua carreira na política, filiando-se ao PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira.
Ele deve disputar uma vaga como deputado federal por Alagoas nas eleições deste ano.
Declaração bem-humorada chama atenção
Ao comunicar a novidade nas redes sociais, Rico fez uma promessa em tom descontraído:
“Se eu ganhar, vou liberar cirurgia plástica para geral”
A publicação foi compartilhada pelo perfil oficial do partido, aumentando a repercussão do anúncio.
Popularidade nas redes
Com mais de 11 milhões de seguidores, o influenciador aposta na força digital para impulsionar sua candidatura.
“Brasília, estou chegando viu”, escreveu, demonstrando confiança.
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Procedimentos estéticos
Rico também voltou a chamar atenção recentemente por novos procedimentos estéticos. Ele passou por uma lipoaspiração para definição corporal e deve realizar outra cirurgia para engrossar as pernas.
Segundo informações divulgadas, o influenciador já teria investido mais de R$ 150 mil em intervenções estéticas.
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