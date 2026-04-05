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POLÍTICA

Influencer Rico Melquiades se filia ao PSDB e mira vaga na Câmara

Influenciador e campeão de reality pretende disputar eleição em Alagoas

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

05/04/2026 - 13:52 h

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Influen cer e campeão de A Fazenda, Rico Melquiades
Influen cer e campeão de A Fazenda, Rico Melquiades -

O influenciador Rico Melquiades, campeão de A Fazenda 13, anunciou neste sábado, 4, que vai iniciar sua carreira na política, filiando-se ao PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira.

Ele deve disputar uma vaga como deputado federal por Alagoas nas eleições deste ano.

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Declaração bem-humorada chama atenção

Ao comunicar a novidade nas redes sociais, Rico fez uma promessa em tom descontraído:

“Se eu ganhar, vou liberar cirurgia plástica para geral”

A publicação foi compartilhada pelo perfil oficial do partido, aumentando a repercussão do anúncio.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Rico 🔥 (@ricoof)

Popularidade nas redes

Com mais de 11 milhões de seguidores, o influenciador aposta na força digital para impulsionar sua candidatura.

“Brasília, estou chegando viu”, escreveu, demonstrando confiança.

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Procedimentos estéticos

Rico também voltou a chamar atenção recentemente por novos procedimentos estéticos. Ele passou por uma lipoaspiração para definição corporal e deve realizar outra cirurgia para engrossar as pernas.

Segundo informações divulgadas, o influenciador já teria investido mais de R$ 150 mil em intervenções estéticas.

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Tags:

Política psdb rico melquiades

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