Filiação de Kátia Abreu ao PT gera revolta e pedido de anulação

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Kátia Abreu se filiou ao PT - Foto: Agência Brasil/ Marcelo Camargo

A filiação da ex-ministra e ex-senadora Kátia Abreu ao PT pegou parte dos petistas de surpresa e já enfrenta contestação interna. Integrantes do partido no Tocantins pediram à direção nacional no sábado, 4, a invalidação da adesão.

De acordo com informações do jornal O Globo, o pedido foi feito por um grupo minoritário da sigla, a corrente Articulação de Esquerda.

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Na solicitação, os filiados alegam que a entrada de Kátia no partido não seguiu os trâmites internos, já que o diretório estadual não teria se reunido para deliberar sobre a filiação.

Além da questão formal, o grupo também questiona a trajetória política da ex-senadora.

No documento, os integrantes afirmam que ela não demonstra alinhamento com os princípios do estatuto do PT, especialmente em temas como reforma agrária e defesa dos trabalhadores rurais.

“Vimos por meio deste impugnar a filiação de Kátia Regina Abreu ao PT pelos motivos acima expostos. O PT não é o partido do latifúndio, do trabalho escravo e nem da burguesia”, diz trecho do documento.

Veja o anúncio de filiação:

Kátia Abreu, que foi ministra da Agricultura no governo de Dilma Rousseff, deixou recentemente o PP e se filiou ao PT no Tocantins.