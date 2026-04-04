Ex-adversária de Lula surpreende e se filia ao PT

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Kátia Alves saiu do PP para se filiar ao PT. - Foto: Reprodução / Instagram

A ex-senadora Kátia Abreu anunciou a sua filiação ao Partido dos Trabalhadores (PT) de Tocantins. A notícia foi comunicada pelo presidente regional da sigla, Nile William, neste sábado, 4, nas redes sociais.

No segundo governo de Lula (PT) Kátia foi a relatora no Senado da proposta que pôs fim à CPMF, marcando uma derrota para o governo. Porém, em 2015, a ex-parlamentar se tornou ministra da Agricultura do governo Dilma Rousseff.

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A ex-senadora foi uma das principais defensoras de Dilma e articuladoras contra o processo de impeachment em 2016 no Congresso. Kátia se candidatou pelo PDT a vice-presidente em 2018, na chapa de Ciro Gomes, mas em 2022 se tornou uma importante aliada da candidatura do presidente Lula no Tocantins e no país.

“Estaremos juntos nesta luta pela democracia e pela reeleição do presidente Lula”, avisou ela em vídeo ao lado de Nile e da presidente do PT metropolitano, Rosimar Mendes.

Filiações

Em sua trajetória política, Kátia Abreu foi filiada a diversos partidos. PFL, DEM, PSD, MDB e PDT, estão na lista. Em 2014, no MDB, ela chegou a ter um petista histórico como seu primeiro suplente de senador Donizeti Nogueira. Depois operou um recuo ideológico para o Progressistas (PP), antes de se filiar ao PT.