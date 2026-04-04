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ELEIÇÃO 2026

Prazo para registro de estatutos partidários termina neste sábado

Partidos e federações têm prazo para registrar estatutos e concorrer às eleições de outubro

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

04/04/2026 - 9:29 h

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Para concorrer a cargos eletivos, os candidatos precisam estar filiados a partidos políticos
Para concorrer a cargos eletivos, os candidatos precisam estar filiados a partidos políticos -

Termina neste sábado, 4, o prazo para que partidos e federações partidárias que pretendem lançar candidatos nas eleições de outubro tenham seus estatutos registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A exigência, que é prevista pela legislação eleitoral, determina que para concorrer a cargos eletivos, os candidatos precisam estar filiados a partidos políticos.

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As siglas podem disputar sozinhas ou formar alianças, seja por federações partidárias ou coligações.

Até o momento, o TSE já possui cinco federações registradas: Renovação Solidária (PRD e Solidariedade), Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV), PSDB Cidadania, PSOL Rede e, recentemente, a União Progressista, aprovada no final de março.

O primeiro turno da eleições acontece em 4 de outubro. Os eleitores brasileiros irão às urnas para escolher presidente, governadores, senadores e deputados - tanto federais quanto estaduais e distritais. Caso haja segundo turno, ele será realizado em 25 de outubro.

Trocas de partidos movimentam Brasília

O prazo para mudanças de filiação partidária também expirou nesta sexta-feira, 3, provocando forte movimentação entre deputados na Câmara.

O Partido Liberal (PL), sigla ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro e à candidatura do filho Flávio Bolsonaro à presidência, foi o maior beneficiado: 21 parlamentares se filiaram, incluindo nomes como Alfredo Gaspar e Mendonça Filho.

Em contrapartida, o União Brasil foi o partido que mais perdeu cadeiras, com redução de 13 parlamentares.

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Com o fim do prazo, todos os parlamentares filiados até hoje estão oficialmente aptos a concorrer nas eleições de outubro, consolidando o cenário político para a disputa.

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Tags:

eleições 2026 Bahia eleições presidenciais pleito eleitoral

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