POLÍTICA BRASILEIRA
Lula escolhe aliado de Alckmin para ministério e muda equipe; entenda
Nomeações no governo reorganizam pastas e deixam vaga em aberto
Por Beatriz Santos
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou, nesta sexta-feira, 3, mudanças na equipe ministerial e nomeou novos titulares para áreas estratégicas do governo federal.
De acordo com publicação em edição extra do Diário Oficial da União (DOU), Márcio Elias Rosa foi escolhido para comandar o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). Até então secretário-executivo da pasta, ele assume o cargo no lugar de Geraldo Alckmin, que deixou a função para disputar a vice-presidência da República.
"Número 2" do Mdic desde o início do atual mandato, Márcio Elias é considerado um nome de confiança de Alckmin. Durante o governo de São Paulo, entre 2016 e 2018, ele também atuou como secretário de Justiça e Cidadania na gestão do então governador.
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Com trajetória ligada ao Direito, Márcio Elias é doutor pela PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo), já atuou como professor e integrou o Ministério Público de São Paulo (MP-SP). Ao longo da carreira, foi procurador-geral de Justiça do estado por dois mandatos, entre 2012 e 2016, além de ter exercido funções como promotor de Justiça em diferentes áreas, incluindo Direitos Difusos e Coletivos e Cidadania.
As mudanças no governo não se limitaram ao MDIC. Na mesma edição do DOU, Lula também nomeou Tadeu Alencar para chefiar o Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Ele já ocupava o cargo de secretário-executivo da pasta.
Ex-deputado federal e ex-secretário no Ministério da Justiça, Tadeu Alencar é filiado ao PSB e tem proximidade com o governador de Pernambuco, João Campos, atual presidente nacional do partido.
Apesar das nomeações, uma pasta importante segue sem comando. O Ministério das Relações Institucionais continua sem titular desde a saída de Gleisi Hoffmann, que deixou o cargo para concorrer ao Senado pelo Paraná.
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