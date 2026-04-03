Osni Cardoso deixa pasta para retomar mandato e focar em reeleição

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Osni esteve à frente da pasta por três anos e três meses - Foto: Divulgação

O Diário Oficial do Estado (DOE) publicou, nesta sexta-feira, 3, a exoneração do deputado estadual Osni Cardoso (PT), do cargo de secretário de Desenvolvimento Rural (SDR). O parlamentar licenciado deixa o primeiro escalão do governo para cumprir o prazo de desincompatibilização exigido pela justiça eleitoral, retomando a cadeira na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) para disputar a reeleição em outubro.

Osni esteve à frente da pasta por três anos e três meses. Sob a liderança, a SDR consolidou-se como a segunda pauta mais bem avaliada da gestão estadual, elevando a agricultura familiar a um patamar estratégico de desenvolvimento econômico.

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Legado de investimentos

O balanço dos projetos mais estruturantes, que passaram a ser tocados na gestão, foi de R$ 1,2 bilhão. As ações focaram na modernização do campo e no suporte direto ao produtor:

- Assistência Técnica: 56 mil famílias beneficiadas e 14,7 mil equipamentos entregues.

- Segurança Alimentar: 4,9 milhões de refeições distribuídas por meio das Cozinhas Comunitárias.

- Programas: destaque para o Sertão Vivo, Bahia Que Produz e Alimenta e o Parceiros da Mata.

Industrialização e exportação

Um dos pilares da "Era Osni" foi a agroindustrialização. Até março de 2026, a secretaria contabilizou 420 unidades de beneficiamento implantadas ou reformadas. O avanço permitiu que o estado passasse a comercializar mais de 10 mil itens beneficiados.

A fronteira comercial também se internacionalizou: em 2024, a Bahia exportou 12 toneladas de alimentos da agricultura familiar para Portugal, inserindo produtos de 11 cooperativas no concorrido mercado europeu.

"A sensação é de dever cumprido. Colocamos a agricultura familiar no centro do desenvolvimento da Bahia. Agora, o trabalho segue nas ruas, dialogando com o povo", afirmou Cardoso.

Perfil

Natural de Serrinha, Osni Cardoso foi prefeito do município por dois mandatos e presidente da FecBahia.

Em 2022, foi reeleito deputado estadual como o terceiro mais votado do Partido dos Trabalhadores no estado.