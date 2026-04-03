Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

EXONERAÇÃO

Osni Cardoso deixa pasta para retomar mandato e focar em reeleição

Balanço dos projetos mais estruturantes, que passaram a ser tocados na gestão foi de R$ 1,2 bilhão

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

03/04/2026 - 17:58 h | Atualizada em 03/04/2026 - 18:45

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Osni esteve à frente da pasta por três anos e três meses
Osni esteve à frente da pasta por três anos e três meses -

O Diário Oficial do Estado (DOE) publicou, nesta sexta-feira, 3, a exoneração do deputado estadual Osni Cardoso (PT), do cargo de secretário de Desenvolvimento Rural (SDR). O parlamentar licenciado deixa o primeiro escalão do governo para cumprir o prazo de desincompatibilização exigido pela justiça eleitoral, retomando a cadeira na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) para disputar a reeleição em outubro.

Osni esteve à frente da pasta por três anos e três meses. Sob a liderança, a SDR consolidou-se como a segunda pauta mais bem avaliada da gestão estadual, elevando a agricultura familiar a um patamar estratégico de desenvolvimento econômico.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Legado de investimentos

O balanço dos projetos mais estruturantes, que passaram a ser tocados na gestão, foi de R$ 1,2 bilhão. As ações focaram na modernização do campo e no suporte direto ao produtor:

- Assistência Técnica: 56 mil famílias beneficiadas e 14,7 mil equipamentos entregues.

- Segurança Alimentar: 4,9 milhões de refeições distribuídas por meio das Cozinhas Comunitárias.

- Programas: destaque para o Sertão Vivo, Bahia Que Produz e Alimenta e o Parceiros da Mata.

Leia Também:

Denúncia cita parentes de prefeita baiana em cargos estratégicos
Bahia Farm Show amplia estrutura e projeta recordes para 2026
Conceição do Jacuípe: MP investiga suspeita de irregularidade em contrato de limpeza

Industrialização e exportação

Um dos pilares da "Era Osni" foi a agroindustrialização. Até março de 2026, a secretaria contabilizou 420 unidades de beneficiamento implantadas ou reformadas. O avanço permitiu que o estado passasse a comercializar mais de 10 mil itens beneficiados.

A fronteira comercial também se internacionalizou: em 2024, a Bahia exportou 12 toneladas de alimentos da agricultura familiar para Portugal, inserindo produtos de 11 cooperativas no concorrido mercado europeu.

"A sensação é de dever cumprido. Colocamos a agricultura familiar no centro do desenvolvimento da Bahia. Agora, o trabalho segue nas ruas, dialogando com o povo", afirmou Cardoso.

Perfil

Natural de Serrinha, Osni Cardoso foi prefeito do município por dois mandatos e presidente da FecBahia.

Em 2022, foi reeleito deputado estadual como o terceiro mais votado do Partido dos Trabalhadores no estado.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

agricultura familiar Desenvolvimento Rural exoneração Osni Cardoso

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Osni esteve à frente da pasta por três anos e três meses
Play

“Nunca duvidei”, diz Geraldo Júnior após confirmação de vice

Osni esteve à frente da pasta por três anos e três meses
Play

Lula e Jerônimo vistoriam obras do VLT de Salvador e autorizam expansão do modal

Osni esteve à frente da pasta por três anos e três meses
Play

Flávio Bolsonaro não vai aceitar ficar sem palanque na Bahia, diz Wagner

Osni esteve à frente da pasta por três anos e três meses
Play

Eduardo Bolsonaro ignora restrição de Moraes e grava vídeo para o pai

x