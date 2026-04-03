Bolsonaro pode passar por nova cirurgia, apontam relatórios ao STF

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Ex-presidente Jair Bolsonaro apresenta redução de movimentos - Foto: AFP

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) enviou ao STF (Supremo Tribunal Federal) novos relatórios médicos que reforçam a indicação de cirurgia no ombro direito, diante de quadro de dor e limitação funcional.

Segundo os documentos enviados ao STF nesta sexta-feira, 3, Bolsonaro apresenta redução de movimentos, perda de força e dificuldade para realizar atividades. O laudo aponta que o ex-presidente está em fase pré-operatória.

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Os relatórios também indicam que a fisioterapia segue restrita ao controle da dor, sem progressão para exercícios ativos.



Este foi o primeiro relatório desde que Bolsonaro chegou em sua casa no Jardim Botânico em 27 de março. A apresentação faz parte de uma exigência judicial que determina o envio periódico de atualizações sobre o estado de saúde do ex-presidente.

A medida foi estabelecida pelo ministro Alexandre de Moraes, que autorizou a prisão domiciliar de Bolsonaro por 90 dias após sua internação no fim de março. Na ocasião, Moraes considerou o quadro clínico do ex-presidente, que enfrentou uma broncopneumonia bilateral.

A decisão condicionou a medida ao envio de relatórios periódicos ao STF. A defesa e a equipe médica devem apresentar, a cada sete dias, informações sobre o estado de saúde e a evolução do tratamento.