Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SAÚDE

Bolsonaro pode passar por nova cirurgia, apontam relatórios ao STF

Documentos enviados ao Supremo detalham quadro de saúde e tratamento

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

03/04/2026 - 18:42 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Ex-presidente Jair Bolsonaro apresenta redução de movimentos
Ex-presidente Jair Bolsonaro apresenta redução de movimentos -

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) enviou ao STF (Supremo Tribunal Federal) novos relatórios médicos que reforçam a indicação de cirurgia no ombro direito, diante de quadro de dor e limitação funcional.

Segundo os documentos enviados ao STF nesta sexta-feira, 3, Bolsonaro apresenta redução de movimentos, perda de força e dificuldade para realizar atividades. O laudo aponta que o ex-presidente está em fase pré-operatória.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Lula escolhe aliado de Alckmin para ministério e muda equipe; entenda
Osni Cardoso deixa pasta para retomar mandato e focar em reeleição

Os relatórios também indicam que a fisioterapia segue restrita ao controle da dor, sem progressão para exercícios ativos.

Este foi o primeiro relatório desde que Bolsonaro chegou em sua casa no Jardim Botânico em 27 de março. A apresentação faz parte de uma exigência judicial que determina o envio periódico de atualizações sobre o estado de saúde do ex-presidente.

A medida foi estabelecida pelo ministro Alexandre de Moraes, que autorizou a prisão domiciliar de Bolsonaro por 90 dias após sua internação no fim de março. Na ocasião, Moraes considerou o quadro clínico do ex-presidente, que enfrentou uma broncopneumonia bilateral.

A decisão condicionou a medida ao envio de relatórios periódicos ao STF. A defesa e a equipe médica devem apresentar, a cada sete dias, informações sobre o estado de saúde e a evolução do tratamento.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Jair Bolsonaro Política

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ex-presidente Jair Bolsonaro apresenta redução de movimentos
Play

“Nunca duvidei”, diz Geraldo Júnior após confirmação de vice

Ex-presidente Jair Bolsonaro apresenta redução de movimentos
Play

Lula e Jerônimo vistoriam obras do VLT de Salvador e autorizam expansão do modal

Ex-presidente Jair Bolsonaro apresenta redução de movimentos
Play

Flávio Bolsonaro não vai aceitar ficar sem palanque na Bahia, diz Wagner

Ex-presidente Jair Bolsonaro apresenta redução de movimentos
Play

Eduardo Bolsonaro ignora restrição de Moraes e grava vídeo para o pai

x