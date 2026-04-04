ELEIÇÕES 2026
Jornalista famoso se filia ao PT para concorrer às eleições
O jornalista de celebridades deve concorrer ao cargo de deputado
Por Franciely Gomes
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Leão Lobo entrou no time de filiados do Partido dos Trabalhadores (PT). O jornalista de celebridades pretende concorrer às eleições de outubro de 2026, pelo cargo de deputado estadual ou federal.
De acordo com informações da coluna de Igor Gadelha, no Metrópoles, a candidatura deverá ser lançada por São Paulo ou Rio de Janeiro. O comunicador se junta a outros 40 novos filiados do partido, que é o mesmo do presidente Lula.
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Conhecido por atuar em grandes emissoras da televisão brasileira, Leão Lobo atualmente integra o grupo de apresentadores do programa TV Fama, exibido na RedeTV!.
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