Jornalista famoso se filia ao PT para concorrer às eleições

Siga o A TARDE no Google

O jornalista atuou em grandes emissoras brasileiras - Foto: Reprodução | SBT

Leão Lobo entrou no time de filiados do Partido dos Trabalhadores (PT). O jornalista de celebridades pretende concorrer às eleições de outubro de 2026, pelo cargo de deputado estadual ou federal.

De acordo com informações da coluna de Igor Gadelha, no Metrópoles, a candidatura deverá ser lançada por São Paulo ou Rio de Janeiro. O comunicador se junta a outros 40 novos filiados do partido, que é o mesmo do presidente Lula.

Tudo sobre Televisão em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Conhecido por atuar em grandes emissoras da televisão brasileira, Leão Lobo atualmente integra o grupo de apresentadores do programa TV Fama, exibido na RedeTV!.