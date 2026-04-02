Conheça a fazenda luxuosa de Galvão Bueno com mais de 100 hectares

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Galvão Bueno - Foto: Reprodução| TV Globo

Localizada em Candiota, no interior do Rio Grande do Sul, a fazenda do narrador esportivo Galvão Bueno impressiona pela grandiosidade. A propriedade, com mais de 100 hectares, combina tecnologia de ponta com atividades do agronegócio.

Aos 75 anos, o investimento faz parte da rotina do jornalista fora das transmissões esportivas, após uma carreira marcada por coberturas históricas de eventos como a Copa do Mundo da FIFA e os Jogos Olímpicos.

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Fazenda produz vinhos premiados

Na fazenda, são cultivadas diversas uvas, como merlot, cabernet sauvignon, pinot noir, petit verdot, sauvignon blanc e chardonnay.

A produção dá origem a rótulos próprios de vinhos tintos, brancos, rosés e espumantes, com foco tanto no mercado nacional quanto internacional.

Outras produções no local

Além da vitivinicultura, a propriedade também investe em outras frentes do agronegócio. Entre elas, estão o cultivo de oliva para produção de azeite, a criação de cavalos da raça Crioula e a pecuária.

A diversidade de atividades e a estrutura moderna reforçam o nível elevado da fazenda, que se destaca como um dos principais projetos pessoais de Galvão Bueno fora da televisão.

Veja fotos da fazenda:

| Foto: Reprodução| Redes sociais

| Foto: Reprodução| Redes sociais

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