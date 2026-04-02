Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

LUXO

Conheça a fazenda luxuosa de Galvão Bueno com mais de 100 hectares

Imóvel do narrador combina tecnologia e produções do agronegócio

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

02/04/2026 - 15:44 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Galvão Bueno
Galvão Bueno -

Localizada em Candiota, no interior do Rio Grande do Sul, a fazenda do narrador esportivo Galvão Bueno impressiona pela grandiosidade. A propriedade, com mais de 100 hectares, combina tecnologia de ponta com atividades do agronegócio.

Aos 75 anos, o investimento faz parte da rotina do jornalista fora das transmissões esportivas, após uma carreira marcada por coberturas históricas de eventos como a Copa do Mundo da FIFA e os Jogos Olímpicos.

Tudo sobre Televisão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Do 'Bafafá' ao Congresso: jornalista baiano assume como deputado federal
Celso Portiolli alfineta Eliana após plano com BBB: "Dá audiência?"
Ex-ator da Globo tem mercadorias apreendidas e se revolta

Fazenda produz vinhos premiados

Na fazenda, são cultivadas diversas uvas, como merlot, cabernet sauvignon, pinot noir, petit verdot, sauvignon blanc e chardonnay.

A produção dá origem a rótulos próprios de vinhos tintos, brancos, rosés e espumantes, com foco tanto no mercado nacional quanto internacional.

Outras produções no local

Além da vitivinicultura, a propriedade também investe em outras frentes do agronegócio. Entre elas, estão o cultivo de oliva para produção de azeite, a criação de cavalos da raça Crioula e a pecuária.

A diversidade de atividades e a estrutura moderna reforçam o nível elevado da fazenda, que se destaca como um dos principais projetos pessoais de Galvão Bueno fora da televisão.

Veja fotos da fazenda:

Imagem ilustrativa da imagem Conheça a fazenda luxuosa de Galvão Bueno com mais de 100 hectares
| Foto: Reprodução| Redes sociais
Imagem ilustrativa da imagem Conheça a fazenda luxuosa de Galvão Bueno com mais de 100 hectares
| Foto: Reprodução| Redes sociais
Imagem ilustrativa da imagem Conheça a fazenda luxuosa de Galvão Bueno com mais de 100 hectares
| Foto: Reprodução| Redes sociais
Imagem ilustrativa da imagem Conheça a fazenda luxuosa de Galvão Bueno com mais de 100 hectares
| Foto: Reprodução| Redes sociais

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

entretenimento mansão de famosos televisão

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Galvão Bueno
Play

Marina Sena se manifesta após Juliano Floss ser confirmado no BBB 26

Galvão Bueno
Play

Repórter do SBT é assaltada durante transmissão ao vivo; veja

Galvão Bueno
Play

Conversa picante entre homens em reality da Globo viraliza

Galvão Bueno
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

x