Morre filho de Chico Anysio e família se despede: "Descansou"

Duda Anysio era filho adotivo do lendário humorista Chico Anysio - Foto: Reprodução

Duda Anysio, filho adotivo do lendário humorista Chico Anysio e irmão de atores como Bruno Mazzeo e Nizo Neto, faleceu nesta quarta-feira, 1º. Conhecido por manter uma vida discreta e longe dos holofotes, o músico recebeu homenagens emocionadas de seus familiares nas redes sociais, que confirmaram a perda.

A causa da morte não foi divulgada, respeitando o momento de privacidade da família.

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Despedidas emocionantes

Bruno Mazzeo, que segue o legado do pai na comédia, tocou o coração de seus seguidores com uma breve e sensível mensagem de despedida: “Meu irmão Dudinha descansou. Vai jogar botão com papai em outro plano”.

Nizo Neto também utilizou seu Instagram para expressar a dor da perda: “Duda, meu irmão querido. Escrevo isso com o coração apertado de pensar que você não está mais aqui com a gente. Mesmo com a diferença de idade, vivemos juntos, sempre muito próximos. Uma vida toda sempre perto. Agora você se foi e fica o espaço vazio, mas também fica a memória. Você estava sofrendo e talvez precisasse mesmo ir. Sinto uma tristeza profunda. Fica com Deus na sua nova missão”.

A publicação rapidamente se encheu de mensagens de solidariedade dos fãs.

Quem foi Duda Anysio?

Duda construiu sua trajetória artística na música, atuando como violonista. Filho biológico de Rose Rondelli, ele foi adotado por Chico Anysio, sendo abraçado pela família do humorista. Ao longo dos anos, manteve uma relação afetuosa com os irmãos e conviveu de perto com os bastidores do universo artístico que marcou a história de seu pai.

A grande família de Chico Anysio

A árvore genealógica de Chico Anysio é vasta e conhecida do público. O comediante teve oito filhos, frutos de diferentes uniões. Da relação com Rose Rondelli, além de adotar Duda, nasceram Nizo Neto e Rico Rondelli. Do seu primeiro casamento, com Nancy Wanderley, nasceu Lug de Paula (o eterno Seu Boneco). Bruno Mazzeo é fruto da união com Alcione Mazzeo.

Com Regina Chaves, Chico teve Cícero Chaves (falecido em 2021) e juntos adotaram André Lucas. Já do relacionamento com a ex-ministra Zélia Cardoso de Mello, nasceram Rodrigo e Vitória Anysio, que hoje vivem nos Estados Unidos. A empresária Malga Di Paula foi a última esposa do humorista, com quem não teve filhos.