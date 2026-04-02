O Pequeno Príncipe faz 80 anos e ganha edição inédita com brasileiro no comando

O designer brasileiro Eduardo Lima assina o projeto - Foto: AFP

Uma das obras mais amadas da literatura mundial, 'O Pequeno Príncipe', de Antoine de Saint-Exupéry, ganha uma nova edição especial justamente no momento em que celebra 80 anos desde sua publicação na França, em 1946. A releitura chega com um diferencial de peso: o protagonismo do designer brasileiro Eduardo Lima, que assina o projeto ao lado da britânica Miraphora Mina no estúdio MinaLima.

Conhecido pelo trabalho marcante no universo visual da saga Harry Potter, o estúdio apresenta uma versão completamente reinventada do clássico. Diferente das delicadas aquarelas em tons pastéis criadas por Saint-Exupéry, esta edição mergulha em um universo vibrante, colorido e cheio de contrastes, abrindo mão do branco predominante no original para oferecer uma nova experiência estética ao leitor.

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Publicada nesta quinta-feira, 2, em 22 idiomas, a obra marca a primeira grande readaptação editorial do livro desde o pós-guerra, reforçando sua capacidade de atravessar gerações e dialogar com novos públicos. Ao todo, são cerca de cem ilustrações inéditas, muitas ocupando páginas duplas, além de elementos interativos em pop-up, que tornam a leitura mais dinâmica e sensorial.

O projeto ganhou “carta branca” da tradicional editora francesa Gallimard, responsável pela publicação original na França. A confiança veio após o sucesso da parceria com o estúdio nas edições especiais de Harry Potter, consolidando o reconhecimento internacional do trabalho que tem a assinatura de um brasileiro.

Para os criadores, a proposta foi justamente romper com o imaginário já cristalizado da obra. A ideia, segundo eles, era apresentar “O Pequeno Príncipe” sob uma nova luz, sem perder a essência filosófica e poética que transformou o livro em um fenômeno global.

Publicado originalmente em 1943 nos Estados Unidos e lançado na França apenas em 1946, dois anos após a morte de Saint-Exupéry, o clássico já ultrapassou a marca de 300 milhões de exemplares vendidos e foi traduzido para mais de 650 idiomas e dialetos, sendo uma das obras mais difundidas do planeta.