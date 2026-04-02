Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CULTURA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DESPEDIDA

Ana Paula Matos encerra ciclo na Secult e anuncia sucessor

Vice-prefeita de Salvador estava à frente da Secult desde fevereiro de 2025

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

02/04/2026 - 10:01 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Vice-prefeita de Salvador estava à frente da Secult desde fevereiro de 2025
Vice-prefeita de Salvador estava à frente da Secult desde fevereiro de 2025 -

Ana Paula Matos deixou, na quarta-feira, 2, o comando da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult) após pouco mais de um ano à frente da pasta. No lugar da vice-prefeita de Salvador, assume o então subsecretário de Cultura, Alexandre Reis.

Para Ana Paula, que foi nomeada em fevereiro de 2025, o período à frente da secretaria representa uma entrega consistente em curto espaço de tempo.

Tudo sobre Cultura em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

“O Carnaval mais democrático de todos os tempos”, diz Ana Paula Matos
Ana Paula Matos fala em honra por ser vista como candidata em 2028
Ana Paula Matos pode liderar revolução social na Cultura, diz Tourinho

“Conseguimos estruturar políticas, fortalecer a cultura como eixo de desenvolvimento e ampliar significativamente os resultados do turismo. Salvador hoje está mais competitiva, mais preparada e mais conectada com sua identidade”, afirmou.

A gestora destacou ainda que os avanços deixam um legado duradouro para a cidade. “Mais do que números, entregamos inclusão, desenvolvimento e uma cidade mais viva para moradores e visitantes, com oportunidades que chegam aos territórios e impactam diretamente a vida das pessoas”, concluiu.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Ana Paula Matos secult

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Vice-prefeita de Salvador estava à frente da Secult desde fevereiro de 2025
Play

Baiana, filha de Jimmy Cliff e estrela em Hollywood: a vida de Nabiyah Be

Vice-prefeita de Salvador estava à frente da Secult desde fevereiro de 2025
Play

Cultura afro ganha destaque com Zebrinha na Bienal Sesc de Dança

Vice-prefeita de Salvador estava à frente da Secult desde fevereiro de 2025
Play

É possível tocar em meteoritos na Bahia! Saiba onde viver experiência única

Vice-prefeita de Salvador estava à frente da Secult desde fevereiro de 2025
Play

Salvador ganha novo espaço para grandes eventos com a inauguração da ARENA A TARDE

x