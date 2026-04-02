Ana Paula Matos encerra ciclo na Secult e anuncia sucessor

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Vice-prefeita de Salvador estava à frente da Secult desde fevereiro de 2025 - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Ana Paula Matos deixou, na quarta-feira, 2, o comando da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult) após pouco mais de um ano à frente da pasta. No lugar da vice-prefeita de Salvador, assume o então subsecretário de Cultura, Alexandre Reis.

Para Ana Paula, que foi nomeada em fevereiro de 2025, o período à frente da secretaria representa uma entrega consistente em curto espaço de tempo.

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“Conseguimos estruturar políticas, fortalecer a cultura como eixo de desenvolvimento e ampliar significativamente os resultados do turismo. Salvador hoje está mais competitiva, mais preparada e mais conectada com sua identidade”, afirmou.

A gestora destacou ainda que os avanços deixam um legado duradouro para a cidade. “Mais do que números, entregamos inclusão, desenvolvimento e uma cidade mais viva para moradores e visitantes, com oportunidades que chegam aos territórios e impactam diretamente a vida das pessoas”, concluiu.