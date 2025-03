Ana Paula Matos pode liderar revolução social na Cultura, diz Tourinho

Para Tourinho, Ana Paula é capaz de revolucionar a Cultura na cidade - Foto: Valter Pontes | Secom PMS

O empresário Pedro Tourinho, ex-secretário municipal da Cultura e Turismo (Secult), teceu vários elogios, na manhã desta sexta-feira, 21, à nova titular da pasta, a vice-prefeita Ana Paula Matos (PDT). Segundo ele, a nova gestora da Secult tem capacidade para liderar uma verdadeira revolução social na área.

“Cultura, a gente trata muitas vezes como festa, arte, apresentação ou dança. Mas cultura pode ser muito mais. A cultura é um verdadeiro antídoto contra a violência, a verdadeira ferramenta, um canal para fazer a transformação social. E quem melhor no Brasil para liderar essa revolução social pela cultura da paz em sua cidade como Salvador do que Ana Paula?”, questionou Tourinho.

“Não tem ninguém com essa capacidade, esse currículo e essa articulação, para conseguir mostrar ao Brasil inteiro que, quando você integra cultura e turismo com educação, projeto social e todas as áreas da cidade, essa cidade se torna muito mais forte, essa cidade vai se amar muito mais, vai ter muito mais noção da sua própria identidade, vai se relacionar muito melhor com o outro”, continuou o empresário.

Tourinho ainda revelou que, quando decidiu deixar a Secult no final de 2024, começou a atuar nos bastidores para convencer Ana Paula a assumir o desafio de liderar a pasta em 2025.

“Quando surgiu essa possibilidade de pensar em um novo passo, para poder deixar uma sugestão, eu comecei a trabalhar para convencer Ana, o que ninguém imaginava. E eu acredito muito que Ana, junto com Bruno Reis e cada um de vocês, pode fazer uma transformação, pode montar um caso nacional e internacional, na possibilidade de transformar a vida das pessoas, uma transformação social, com fim da violência, através da cultura”, concluiu.