Ana Paula Matos assume Secretaria de Cultura e Turismo de Salvador

Ana Paula é a nova secretária de Cultura de Salvador - Foto: Divulgação

A vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos (PDT), foi oficializada como secretária municipal de Cultura e Turismo, em coletiva convocada pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil), nesta quarta-feira, 19. O anúncio aconteceu no Palácio Thomé de Souza, sede administrativa da gestão.

Ao fazer o anúncio, Bruno frisou que a indicação inicial partiu de Pedro Tourinho, que antecedeu Ana Paula na pasta. O gestor municipal ainda destacou as prioridades da aliada à frente da pasta.



Ana Paula reforçou as prioridades listadas e falou sobre a missão de comandar o setor cultural da cidade.

“A ideia nesse novo momento é fortalecer o Salvador Capital Afro, e fortalecer o comércio do Centro Histórico. É entender o nosso patrimônio cultural e histórico. A cultura tem que estar em cada lugar dessa cidade. Sou uma pessoa apaixonada por esta terra, pelo seu povo e sei compreender o valor da história e da ancestralidade que estão aqui. Vou encarar esse desafio com muita força, honra, coragem e com muita escuta”, afirmou a nova secretária.

Perfil

Professora, advogada, administradora e servidora concursada da Petrobras, Ana Paula Matos, 47 anos, possui uma trajetória consolidada na administração pública. Com pós-graduação em Finanças Corporativas e mestrado em Administração pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), ingressou na gestão municipal em 2013, como diretora geral de Educação.