Ana Paula aponta Cidade Baixa como meta de investimentos na Secult

Ana Paula defende que a região possui potencial turístico para alavancar a capital baiana cada vez mais - Foto: Flávia Requião / Ag. A TARDE

Anunciada pelo prefeito Bruno Reis como nova secretária de Cultura e Turismo de Salvador, a vice-prefeita Ana Paula Matos (PDT) apontou a Cidade Baixa como foco de sua gestão à frente da pasta. Ela defende que a região possui potencial turístico para alavancar a capital baiana cada vez mais.



“[A Cidade Baixa] tem também um papel de turismo de sol e praia. Lá tem a nossa força de cultura. A gente tem investido muito lá. Inclusive, a gente está reformando algumas áreas como a própria orla. Eu tenho raízes lá, meus pais se conheceram, namoraram e casaram na Cidade Baixa, então pode ter certeza que não só a força da Península Itapagipana, mas de toda a Cidade Baixa vai contar comigo, porque eu tenho absoluta convicção que a cultura, os principais elementos de transformação social, estão especialmente no povo como o nosso", afirmou Ana.

Substituta de Pedro Tourinho na Secult, Ana Paula disse ainda que pretende valorizar os talentos nas comunidades, como pequenos artistas de bairros, de diversas áreas culturais.



“A gente vai colocar o pé na comunidade e vai ver que é na comunidade que estão as pessoas com talento, com valor. São pessoas que vibram a sua cultura, que demonstram, mas que nem sempre conseguem monetizar, nem sempre conseguem sustentar a sua família. Então, essa cultura é a cultura, sim, dos grandes artistas, dos grandes investimentos, mas é a cultura de cada cidadão de Salvador. Então a gente vai identificar esses talentos, ajudar a construir essa autonomia, e nós podemos, de Salvador, nas diversas linguagens, estar produzindo artistas de renome, mas desde o operador de áudio, de som, do cinema, do teatro, de qualquer linguagem e de todas as linguagens", pontuou.