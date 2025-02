Deputado petista avalia governo Lula e aponta onda conservadora

Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O deputado estadual Zé Raimundo (PT) avaliou, nesta terça-feira, 18, o cenário político nacional e as recentes oscilações na popularidade do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em entrevista ao Portal A TARDE, o petista afirmou que fatores como a chamada "onda conservadora" podem influenciar na forma que o Planalto tem sido visto pela população.

Segundo o parlamentar, pontos como o aumento do preço de itens da cesta básica e a atuação do que ele considera "direita radical" nas redes sociais, também contam para a formação do pensamento da população. Zé Raimundo citou como exemplo o vídeo feito pelo deputado federal bolsonarista Nikolas Ferreira (PL) sobre o Pix. A repercussão da peça colaborou para que a Receita Federal revogasse a portaria que previa a fiscalização de transações financeiras a partir de R$ 5 mil.

| Foto: Vaner Casaes | Alba

"Temos acompanhado os debates. Ontem mesmo tivemos reunião do diretório nacional, vários membros que são figuras públicas, deputados federais, militância, e há um consenso de que nosso governo vem trabalhando muito, reconstruindo o Brasil, são muitas as ações, programas e projetos que foram retomados [...] A avaliação é de que a conjuntura internacional, a onda conservadora que vem percorrendo o mundo, também tem influenciado no sentimento da população", explicou Zé Raimundo.

O deputado afirmou acreditar que Lula chegará forte para tentar a reeleição no próximo ano, caso seja candidato. Para isso, além da melhora nos indicadores, Zé Raimundo aposta no engajamento da militância e da comunicação para propagar os feitos do da gestão.

"Houve na cesta básica o aumento de alguns produtos. Há um ativismo da direita radical nas redes sociais, que reverbera algumas falhas do nosso governo, e a direita se aproveita [...] O presidente Lula tem plenas condições de retomar uma ação. É preciso ativar a militância, os coletivos, para poder manter a militância ativa, melhorando os indicativos. Teremos condições de mostrar que o governo Lula vem melhorando a vida das pessoas", pontuou o deputado.