Ministros culpam Haddad por desgaste do governo Lula

Haddad é apontado como vetor de crise do governo - Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil

A política econômica adotada pelo Ministério da Fazenda, comandado por Fernando Haddad (PT), foi apontada pelos demais ministros como o principal vetor da crise recente enfrentada pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

De acordo com Andreia Sadi, em seu blog no portal G1, o diagnóstico foi dado a Lula durante uma reunião com integrantes da Esplanada dos Ministérios, no último domingo, 16. Haddad, responsável pela economia do país, cumpre agenda no Oriente Médio, e não esteve não encontro.

Estiveram presentes na reunião os ministros Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Sidônio Palmeira (Comunicação), Alexandre Silveira (Minas e Energia), Camilo Santana (PT) e Rui Costa (Casa Civil), além do senador Jaques Wagner (PT).

No último mês, Haddad foi centro de uma crise no governo, após o surgimento do de uma fake news sobre uma suposta taxação do Pix. Diante da repercussão, o ministro e a Receita Federal recuaram da proposta oficial, que visava a fiscalização das transações financeiras, mas sem qualquer cobrança prevista.