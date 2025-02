Bolsonaro convoca população para ato contra Lula

Bolsonaro participará de manifestação contra Lula - Foto: Sergio Lima | AG. A TARDE

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) usou as redes sociais para convocar a população, nesta segunda-feira, 17, para participar do ato contra o governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que ocorrerá no dia 16 de março.

O pedido de anistia dos envolvidos na tentativa de golpe de janeiro de 2023 estará entre as pautas da manifestação, além da saída de Lula em 2026. Anteriormente, o ato teria como objetivo pleitear o impeachment do petista, linha descartada por Bolsonaro.

"A nossa pauta: liberdade de expressão, segurança, custo de vida e fora Lula 2026. Boa sorte a todos", afirmou o ex-presidente.

Inelegível, Bolsonaro tem articulado para reduzir seu período de inelegibilidade de oito anos para dois anos. O objetivo do ex-presidente é tentar voltar ao Palácio do Planalto na eleição do próximo ano, quando Lula será candidato à reeleição.