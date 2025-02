Lula diz que Petrobras "leva fama" por alta dos combustíveis

Lula sai em defesa da Petrobras - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta segunda-feira, 17, que a Petrobras não é a única 'culpada' pelas oscilações no preço dos derivados do petróleo, e disse a população não sabe as informações para fazer qualquer julgamento sobre o assunto.

Lula, que esteve na cerimônia de anúncio de investimentos da Petrobras, em Angra dos Reis, disse que o botijão de gás sai da estatal custando R$ 35, mas uma série de fatores interfere nos preços, o que pode até triplicar o valor do produto.

"O povo brasileiro não tem as informações necessárias para que possa fazer juízo de valor. Então quando sai anúncio do diesel, da gasolina e do gás, a Petrobras leva a fama, o governo leva a fama e muitas vezes não têm culpa nenhuma", disparou Lula, que continuou.

"O povo não sabe que o botijão de 13 quilos de gás sai da Petrobras a R$ 35. É o que sai da Petrobras. Entretanto, depois que é entregue, dependendo do estado, chega a R$ 130, R$ 140. O povo paga o triplo do preço que paga à Petrobras", completou o presidente.