Atentado contra ex-prefeito durante campanha foi forjado, diz polícia

Ex-prefeito simulou tentativa de homicídio - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A Polícia Civil e o Ministério Público concluíram que a tentativa de homicídio contra o ex-prefeito de Taboão da Serra, José Aprígio (Podemos), durante as eleições municipais de 2024, foi forjada pelo candidato à reeleição.

O suposto atentado ocorreu no dia 18 de outubro, já na campanha para o segundo turno. Na ocasião, Aprígio foi atingido por um tiro de fuzil no ombro esquerdo. Seu motorista e o fotógrafo, que estavam no veículo do prefeito no momento do disparo, não ficaram feridos.

Segundo as investigações, Aprígio teria forjado a situação para 'turbinar' sua campanha e comover os eleitores. A defesa do ex-prefeito negou que o episódio tenha sido simulado.

"Ele ficou muito surpreso com a informação de que foi algo forjado aí. Vocês têm que analisar de uma forma que, se o crime existiu de forma a ser forjada, ele sofreu um tiro de um armamento pesado. Então, a vida dele naquele momento foi comprometida", afirmou o advogado do prefeito, Allan Mohamed.

Apesar do fato, Aprígio não conseguiu ser reeleito, perdendo para o candidato Engenheiro Daniel, do União Brasil. A diferença entre os dois foi de 43.894 votos no segundo turno.