Lula mira em Trump e faz novas críticas: "Cadê a democracia?"

Lula volta a criticar Donald Trump - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reforçou, nesta segunda-feira, 17, suas críticas ao governo Donald Trump e às decisões políticas tomadas pela Casa Branca, durante agenda na cidade de Angra dos Reis.

Lula questionou a postura do presidente americano em temas delicados, como a deportação de imigrantes, e o caráter intervencionista no seu primeiro mês de volta ao mais alto posto do país, na contramão dos valores históricos dos Estados Unidos, como o livre mercado.

“Os imigrantes que foram para os Estados Unidos ajudaram a construir aquela pátria grande, ajudaram a construir a riqueza dos Estados Unidos, até vota a maioria. E resolveram mandar embora os latino-americanos que foram para lá fazer trabalho que os americanos já não queriam mais fazer”, disparou Lula, que continuou.

“E aí eu fico pensando. Cadê a democracia? Cadê o respeito ao livre trânsito do ser humano se você tem livre trânsito de capital? Cadê livre comércio que foi tão apregoado?”, questionou o presidente da República.