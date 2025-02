Bolsonaro e aliados descartam pedir impeachment de Lula

Ex-presidente Jair Bolsonaro - Foto: EVARISTO SA / AFP

Uma possível mobilização do eleitorado bolsonarista para pedir o impeachment do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi descartada por aliados próximos ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Conforme apuração da CNN, a oposição tem organizado atos contra o governo petista, no entanto, o foco das manifestações deve ser as eleições gerais de 2026. Por que, segundo eles, não seria interessante ter o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB-SP) assumindo o comando do Palácio do Planalto no caso de uma eventual saída do líder petista.

Além disso, de acordo com estes aliados, no Congresso Nacional, a chance do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), abrir um processo de afastamento contra Lula é vista como nula.

Apesar da orientação de Bolsonaro ser deixar o pedido de impeachment de lado, outros aliados dizem que não há como ter controle do que apoiadores vão falar durante as manifestações.

“Não vou entrar nessa de ‘fora Lula’. É uma decisão de Bolsonaro. Mas eu já conheço as manifestações. Todos os atos que não tinham temática de impeachment, o povo gritou ‘fora Lula’”, declarou Pastor Silas Malafaia à CNN.