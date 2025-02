AtlasIntel conquista 1º lugar no ranking de Nate Silver nos EUA

Com o resultado, a AtlasIntel reforça a alta precisão da sua metodologia nas projeções eleitorais americanas - Foto: Bill Pugliano/ AFP

O Instituto AtlasIntel, parceiro do Grupo A TARDE, recebeu um novo reconhecimento pelo seu histórico de assertividade nas pesquisas eleitorais nesta segunda-feira, 17.

Desta vez, a empresa brasileira foi agraciada com a classificação A+ e conquistou o 1º lugar no ranking de institutos de pesquisa do Silver Bulletin, plataforma de Nate Silver, considerado um dos mais respeitados especialistas em estatística eleitoral dos Estados Unidos.

Com o resultado, a AtlasIntel reforça a alta precisão da sua metodologia nas projeções eleitorais americanas, consolidando sua credibilidade no cenário internacional.

O reconhecimento é ainda mais significativo por se tratar de uma empresa brasileira competindo com os maiores institutos do mundo. Utilizando uma abordagem inovadora baseada em recrutamento online e modelos estatísticos avançados, a AtlasIntel tem se destacado globalmente, tornando-se uma referência em inteligência de dados e análise de opinião pública.

Veja

| Foto: Reprodução

AtlasIntel/A TARDE

O Instituto AtlasIntel foi o único a apontar tanto a virada como a vitória do atual governador Jerônimo Rodrigues (PT) sobre o ex-prefeito ACM Neto (União Brasil), nas eleições de 2022. No cenário internacional, cravou os resultados do primeiro e segundo turnos na Argentina e acertou nos cenários das eleições presidenciais da Colômbia em 2022 e nos Estados Unidos em 2020.

Em 2024, a AtlasIntel continuou sua parceria com A TARDE, tendo divulgado pesquisas em diversas cidades do estado.