Vitória de Trump consolida AtlasIntel como referência em 'precisão'

O instituto de pesquisas AtlasIntel, parceiro do Grupo A TARDE, cravou mais um resultado, desta vez no pleito americano que sagrou Donald Trump como o 47º Presidente dos Estados Unidos da América.

Com um histórico de ser assertivo em eleições, como em 2022, por exemplo, quando foi a única a cravar vitória do governador Jerônimo Rodrigues (PT) na Bahia, o instituto publicou o último levantamento às vésperas da corrida eleitoral, e foi um dos poucos que fez um desenho mais próximo das urnas.

Além de apontar a vitória de Trump nos "swing-states", os chamados estados-pêndulo, onde nenhum dos candidatos tem uma maioria absoluta de votos e portanto qualquer um pode vencer, a pesquisa mostrou Trump com 50% dos votos ante 49% de Kamala. No resultado oficial anunciado na terça-feira, 5, o republicano encerrou a corrida com 51% e a democrata com 47,6%.

O CEO da AtlasIntel, Andrei Roman, comentou o desempenho da pesquisa neste pleito, o qual considerou como “desafiador”. Em conversa com A TARDE, Roman ainda afirmou que a empresa foi alvo de críticas pela metodologia aplicada.

“Foi um processo eleitoral desafiador. Nossas pesquisas mais uma vez divergiam do consenso de outros institutos e agregadores. Nos mantivemos confiantes no nosso trabalho, na nossa metodologia e valeu a pena: tivemos um resultado extraordinário em um contexto em que a agregadores e pesquisas novamente tiveram o desempenho contestado no mercado americano”, disse.

“Enfrentamos críticas por nossos resultados, que se mantiveram constantes durante todo o ciclo, e também por sermos um instituto internacional. Hoje, nosso trabalho é reconhecido pela imparcialidade, robustez metodológica e precisão”.

Precisão

A vitória de Trump consagrou o instituto como o “mais preciso” resultando em destaque internacional pela segunda vez, segundo contou o diretor de Análises Políticas do instituto, Yuri Sanches.

“Estamos bastante felizes com o resultado sendo uma eleição internacional. Nos tornamos o mais preciso e conseguimos nos destacar pela segunda vez nos Estados Unidos. Temos muito orgulho”, afirmou.

Esta é a segunda vez que o AtlasIntel crava o desfecho eleitoral dos EUA. Em 2020, o instituto mostrou a vitória de Joe Biden com uma vantagem de 4,7% sobre seu rival Trump, na disputa pela Casa Branca. Com o feito, a empresa foi premiada pelo jornal The New York Times com o selo de confiança e foi destaque na revista Newsweek como levantamento mais confiáveL.

Foi nessa direção que Sanches afirmou que o instituto deve continuar fazendo novas projeções eleitorais, com levantamentos a serem publicados sobre o cenário eleitoral na Romênia e no Uruguai, que disputa o 2º turno.

“Estamos tendo uma boa aceitação e vamos continuar fazendo [as pesquisas]. Vamos fazer na Romênia e no segundo turno do Uruguai. As pesquisas são sempre publicadas na semana anterior da eleição seguindo a regra de publicação de cada país”, justificou.

O diretor de Análises Políticas também explicou como são organizados os levantamentos apresentados ao público. De acordo com ele, as pesquisas são feitas por ‘conta própria e sem correspondente’.

“Primeiro, a gente faz um estudo por conta própria de cada país e fazemos um questionário com a língua local. Temos conquistado uma boa adesão em cada país que a gente tem passado”, completou.

Metodologia

De forma inédita, a empresa migrou as pesquisas para as redes sociais. Em conversa com A TARDE, Sanches disse que o Instagram também foi utilizado para captar correspondentes.

“Nossa metodologia é via web, por meio de anúncios, que colocamos nas buscas. Então, os nossos correspondentes que estão navegando em sites de buscas ou compras acabam acessando a pesquisa”, contou.

Os questionários são feitos de forma voluntária, sendo feito, na maioria das vezes, pelo celular. “É mais rápido e mais dinâmico. Neste ano, [de forma inédita] fizemos o recrutamento pelo Instagram”.

Nos Estados Unidos, por exemplo, a empresa também levou em conta durante a pesquisa as preferências partidárias dos inscritos e as votações passadas. Além disso, também são analisados os quesitos demográficos de cada correspondente, o nível de escolaridade, religião e salário.

AtlasIntel/A TARDE

O Instituto AtlasIntel foi o único a apontar tanto a virada como a vitória do atual governador Jerônimo Rodrigues (PT) sobre o ex-prefeito ACM Neto (União Brasil), nas eleições de 2022. No cenário internacional, cravou os resultados do primeiro e segundo turnos na Argentina e acertou nos cenários das eleições presidenciais da Colômbia em 2022 e nos Estados Unidos em 2020.

Em 2024, a AtlasIntel continuou sua parceria com A TARDE, tendo divulgado pesquisas em diversas cidades do estado.