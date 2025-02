Bruno Reis vai anunciar Ana Paula Matos como titular da Secult

- Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Assim como já esperado, a vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos (PDT), será anunciada como secretária de Cultura e Turismo pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil), na manhã da próxima quarta-feira, 19, no Palácio Thomé de Souza.

O nome de Ana Paula vinha circulando nos bastidores para ocupar a cadeira desde o anúncio da saída de Tourinho. O ex-titular da Secult oficializou a saída em janeiro deste ano, contudo, o desligamento do empresário era considerado certo desde a reeleição de Bruno.

As tratativas para que Ana ocupasse o cargo foram firmadas após o fechamento de acordo com o PSDB, no dia 7 deste mês, após o partido ceder as articulações de Reis para ocupar outro posto diferente da Educação, como acordado antes do pleito municipal.



Os tucanos abocanharam a Secretária da Saúde (SMS), no último dia 10 deste mês, quando foi anunciado o nome de Rodrigo Alves, ex-secretário de Gestão (Semge), para a pasta. O órgão, por sua vez, era comandado por Ana Paula até meados de 2024.

Nesse sentido, a ‘número 2’ de Reis ganhou caminhos abertos para alçar novos voos no governo e contou com a força do próprio Tourinho para que fosse o nome da Secult, conforme informações obtidas pelo Portal A TARDE.

Com a posse de Ana Paula, a tendência é que o secretário interino da Secult, Walter Pinto Jr., retorne ao posto de subsecretário.

Esta será a quarta pasta que a pedetista ocupará no governo municipal. Ana acumula experiências na Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), na Saúde (SMS) e no Governo (Segov).

Novos caminhos

A reforma administrativa de Reis não deve parar por aí. O chefe do Executivo também estuda a possibilidade de criar uma nova secretaria neste novo mandato.

Fontes ligadas ao Palácio afirmam que a nova pasta se debruçará sobre assuntos náuticos, voltado para o estudo da Baía de Todos-os-Santos. O nome cotado para assumir o local é Andréa Mendonça (PDT), irmã do presidente estadual da sigla, Félix Mendonça Jr.

Atualmente, Andréa ocupa a secretaria de Relações Institucionais e Internacionais, cargo que foi nomeado em janeiro de 2023.