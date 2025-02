Bruno Reis confirma Ana Paula Matos como nova titular da Secult

O martelo foi batido depois que Bruno Reis nesta quarta-feira, 19 - Foto: Flávia Requião/Ag. A TARDE

Conforme antecipado pelo Portal A TARDE, a vice-prefeita Ana Paula Matos (PDT) foi confirmada, na manhã desta quarta-feira, 19, como a nova secretária municipal de Cultura e Turismo (Secult), durante entrevista coletiva convocada pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil).

O martelo foi batido depois que Bruno Reis firmou um acordo com o PSDB para que o tucano Rodrigo Araújo assumisse a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), que esteve ocupada por Ana Paula Matos durante a maior parte do primeiro mandato.

"Ana queria um novo desafio, coincidiu com o desejo, a necessidade de Pedro, de retornar para a iniciativa privada. Eu, naturalmente, com a relação que tenho de confiança com a vice. São mais de 25 anos de amizade e convivência ainda mais nos últimos anos diariamente. Ana foi, primeiro, minha subsecretária, quando fui secretário de promoção social, depois me sucedeu na pasta, depois de ser minha chefe de gabinete, como vice, depois aqui como secretária de governo, já trabalhando juntos. Convivemos diariamente, pelo menos aí desde 2015, já são 10 anos, e não temos cerimônia para tratar as coisas de forma aberta", disse Bruno.



"Ana vai chegar, vai conhecer com profundidade aqui e vai tomar as decisões. Ela tem autonomia para organizar da melhor forma a secretaria, mas eu não tenho dúvidas que Walter vai vai continuar contribuindo com ela, com a gestão e no setor e contribuir para o a nossa cidade", completou o prefeito.



Com a SMS negociada com os aliados, houve a necessidade de buscar para Ana Paula — uma das favoritas à sucessão municipal de Bruno em 2028 — um novo espaço na prefeitura de Salvador.

Ana Paula já havia sido indicada para assumir a Secult em janeiro, pelo ex-secretário Pedro Tourinho. Na época, houve resistência à ideia, por um temor de que a vice-prefeita perdesse visibilidade política em uma pasta com menor orçamento. Entretanto, a indicação do antigo titular da Cultura prevaleceu.

Na avaliação do empresário, a vice-prefeita pode fazer uma revolução na cultura enquanto ferramenta social, capilarizando as ações da Secult pela cidade.

Com conhecimento profundo das comunidades de Salvador, devido a suas atuações em cargos de gestão nas secretarias da Educação (diretora), Promoção Social (subsecretária e secretária) e Saúde (secretária), é considerada uma "workaholic" pelo seu entorno e teria capacidade de expandir as ações culturais do Centro para as periferias, se aliando a outras pastas da administração municipal.