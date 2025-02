“Sou do diálogo”, reforça Cacá após insatisfações de pepistas

Presidente municipal do PP, Cacá Leão - Foto: Flávia Requião | Ag. A TARDE

O presidente municipal do PP, o secretário de Governo de Salvador, Cacá Leão, comentou, na manhã desta quarta-feira, 19, sobre as recentes críticas dos filiados à sigla. Conforme detalhou Cacá, ele sempre esteve aberto a conversas e ressaltou ser “um homem de diálogo”.

“Toda e qualquer crítica, faz parte da política. Eu estou muito nisso e aprendi a ouvir, a receber, a entender, mas eu jamais deixei de conversar com qualquer pessoa que seja desde que eu cheguei à prefeitura, todo mundo sabe, as portas da minha sala, o meu telefone, sempre estiveram acessíveis a todos”, iniciou, durante coletiva de imprensa em evento na prefeitura.

“Todo mundo que quer, que deseja conversar comigo, sabe que converso. Eu sou um homem do diálogo, sou um construtor de pontes, aprendi isso dentro da minha casa e é muito melhor você construir pontes do que construir muros. Então, eu sempre tive e estou à disposição de todos. Crítica e insatisfação fazem parte do processo, a gente conversando, eu tenho certeza que todo mundo se entende”, ressaltou.

O presidente também reforçou que ainda continua dando apoio a todos que participaram do processo eleitoral, mesmo aqueles que não conseguiram nenhum pleito.

“Estão sendo cuidados e acolhidos, é assim que você faz política. Você não pode deixar para trás quem lhe ajudou a chegar onde você deseja chegar, é isso que eu tenho feito e sempre fiz, como eu falei, desde que eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz foi tirar a tranca da minha porta, então a minha porta está aberta, o meu telefone é acessível e eu estou e sempre estive à disposição de todos”, concluiu.