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INÉDITO

Bahia pode eleger 1º deputado autista para a Câmara dos Deputados

Portal A TARDE conversou com o pré-candidato João Pedro Mercês

Ane Catarine

Por Ane Catarine

06/04/2026 - 10:32 h | Atualizada em 06/04/2026 - 11:58

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João Pedro Mercês é pré-candidato a deputado federal pelo PSD
João Pedro Mercês é pré-candidato a deputado federal pelo PSD -

Embaixador do Autismo na Bahia, João Pedro Oliveira Mercês deixou o PT e se filiou ao PSD para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados nas eleições de outubro.

Apesar de já atuar como liderança política e ativista há alguns anos, esta será a primeira vez que o baiano concorre a um cargo eletivo.

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Em entrevista ao portal A TARDE, João afirmou que está “muito animado” com a nova fase e que, mesmo sendo uma experiência inédita, está focado em fazer uma boa campanha.

“É minha primeira campanha, então ainda é tudo novo pra mim, mas estou aprendendo para dar o meu melhor. Estou muito animado para a campanha”, disse.

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Segundo ele, a pré-candidatura tem como objetivo ampliar a representatividade e tornar o Legislativo mais inclusivo, especialmente para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras deficiências.

“Meu principal objetivo como pré-candidato a deputado federal é lutar pelos direitos de todos os autistas e de pessoas com deficiência. Também quero defender pautas de interesse da sociedade como um todo”, afirmou.

Quem é João?

João Pedro é desenhista e ficou conhecido por retratar celebridades e figuras públicas, o que ajudou a projetar o nome dele nacionalmente.

Admirador do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ele se encontrou recentemente com o petista e classificou o momento como “um dos mais marcantes da vida".

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Um post compartilhado por João Pedro Oliveira Mercês (@joaoensina)

Além disso, ele também se encontrou com autoridades como ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), o procurador-geral da República Paulo Gonet e outras lideranças, reforçando o papel como porta-voz da comunidade autista.

João Pedro e os ministros Flávio Dino e Alexandre de Moraes, do STF
João Pedro e os ministros Flávio Dino e Alexandre de Moraes, do STF | Foto: Reprodução/Redes Sociais

Cenário eleitoral em 2022

Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostram que, nas eleições de 2022, 13 candidatos a deputado federal e estadual se declararam autistas, sendo 11 candidaturas consideradas aptas.

Desse total, oito não foram eleitos e quatro ficaram como suplentes.

O perfil desses candidatos era diverso. A maioria tinha ensino superior, não era casado e não pretendia disputar a reeleição.

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Tags:

Autismo eleições Política

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