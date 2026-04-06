INÉDITO
Bahia pode eleger 1º deputado autista para a Câmara dos Deputados
Portal A TARDE conversou com o pré-candidato João Pedro Mercês
Por Ane Catarine
Siga o A TARDE no Google
Embaixador do Autismo na Bahia, João Pedro Oliveira Mercês deixou o PT e se filiou ao PSD para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados nas eleições de outubro.
Apesar de já atuar como liderança política e ativista há alguns anos, esta será a primeira vez que o baiano concorre a um cargo eletivo.
Em entrevista ao portal A TARDE, João afirmou que está “muito animado” com a nova fase e que, mesmo sendo uma experiência inédita, está focado em fazer uma boa campanha.
“É minha primeira campanha, então ainda é tudo novo pra mim, mas estou aprendendo para dar o meu melhor. Estou muito animado para a campanha”, disse.
Leia Também:
Segundo ele, a pré-candidatura tem como objetivo ampliar a representatividade e tornar o Legislativo mais inclusivo, especialmente para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras deficiências.
“Meu principal objetivo como pré-candidato a deputado federal é lutar pelos direitos de todos os autistas e de pessoas com deficiência. Também quero defender pautas de interesse da sociedade como um todo”, afirmou.
Quem é João?
João Pedro é desenhista e ficou conhecido por retratar celebridades e figuras públicas, o que ajudou a projetar o nome dele nacionalmente.
Admirador do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ele se encontrou recentemente com o petista e classificou o momento como “um dos mais marcantes da vida".
Além disso, ele também se encontrou com autoridades como ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), o procurador-geral da República Paulo Gonet e outras lideranças, reforçando o papel como porta-voz da comunidade autista.
Cenário eleitoral em 2022
Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostram que, nas eleições de 2022, 13 candidatos a deputado federal e estadual se declararam autistas, sendo 11 candidaturas consideradas aptas.
Desse total, oito não foram eleitos e quatro ficaram como suplentes.
O perfil desses candidatos era diverso. A maioria tinha ensino superior, não era casado e não pretendia disputar a reeleição.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes