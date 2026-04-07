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LEGISLATIVO BAIANO

Coronel Filho ganha novo cargo na oposição da Alba

Deputado estadual recentemente se filiou ao Republicanos

Ane Catarine

Por Ane Catarine

07/04/2026 - 12:17 h | Atualizada em 07/04/2026 - 12:29

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Angelo Coronel Filho pode ocupar vaga de vice-líder do Bloco da Minoria
Angelo Coronel Filho pode ocupar vaga de vice-líder do Bloco da Minoria -

O deputado estadual Angelo Coronel Filho (Republicanos) foi indicado para ocupar a vaga de vice-líder do Bloco da Minoria na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

A indicação foi formalizada nesta terça-feira, 7, por meio de ofício assinado pelo líder da oposição na Casa, deputado Tiago Correia (PSDB), e encaminhado à presidente da Assembleia, deputada Ivana Bastos (PSD).

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O que faz o vice-líder da minoria?

A função de um vice-líder da minoria é auxiliar o Líder do bloco da oposição, cargo exercido pelo deputado Tiago Correia (PSDB).

O vice-líder substitui o titular em suas ausências ou impedimentos, assumindo a responsabilidade de orientar a bancada em votações e debates no plenário.

Durante as sessões de votação, o vice-líder tem a prerrogativa de usar o microfone para orientar como os deputados do bloco devem votar em determinado projeto.

Articulação Política

O vice-líder participa de reuniões com a Mesa Diretora e com o Colégio de Líderes. Nessas reuniões, ele:

  • Discute a pauta do dia (quais projetos serão votados).
  • Negocia prazos para a análise de propostas.
  • Tenta obstruir projetos que a oposição considere prejudiciais ou negocia emendas que melhorem o texto original.

Quem é Angelo Coronel Filho?

Filho do senador Angelo Coronel (Republicanos), Angelo Coronel Filho foi eleito deputado estadual pelo PSD, partido ao qual era filiado desde 2017, onde exerceu a função de vice-líder da bancada a partir de 2023.

Após o pai romper com o governador Jerônimo Rodrigues (PT) e migrar para o Republicanos, ele também mudou de partido.

Angelo Coronel Filho cursou Administração, na FTC, entre 2004 e 2009.

Atuação de Angelo Coronel Filho na Alba

Atualmente, é membro titular da Comissão de Finanças e Orçamento e suplente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar há três anos.

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Tags:

Alba Angelo Coronel Filho Assembleia Legislativa da Bahia Política

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