Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
Plenário da Câmara dos Deputados

CENÁRIO COMPETITIVO

Por que a reeleição para deputado pode ficar mais difícil na Bahia

Trocas de partidos deixam cenário mais competitivo

Plenário da Câmara dos Deputados - Foto Bruno Spada | Câmara dos Deputados

Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email
Ane Catarine

Por Ane Catarine

06/04/2026 - 13:02 h | Atualizada em 06/04/2026 - 13:32

Siga o A TARDE no Google

Google icon

As eleições podem ser “desafiadoras” para deputados federais baianos que buscam a reeleição em outubro, segundo avaliou o cientista político Cláudio André de Souza durante entrevista ao portal A TARDE.

Com o fim da janela partidária, no último sábado, 4, partidos como PSB e Republicanos, por exemplo, passaram a contar com novos nomes competitivos.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Isso pode dificultar que parlamentares como Lídice da Mata, Léo Prates e Diego Coronel renovem o mandato na Câmara dos Deputados.

Segundo o cientista, esse cenário está ligado a dois fatores importantes do sistema eleitoral: a composição da nominata, que é a lista de candidatos que um partido lança para deputado, e a situação do partido na cláusula de desempenho, regra que define se a legenda terá acesso ao fundo partidário e ao tempo de rádio e TV.

“O cenário é desafiador para vários partidos, que passam a calcular as nominatas, e projeção de votos da chapa. Isso também perpassa a necessidade de alcançar a cláusula de desempenho", disse o cientista, que complementou:

"Na Bahia, ao menos três deputados federais oficializaram a troca de legenda em um movimento que entendo que redesenha o cenário eleitoral”, explicou.

Por que calcular a nominata é importante?

O partido precisa fazer o cálculo da nominata antes de fechar a chapa proporcional para:

  • escolher candidatos com potencial de voto;
  • equilibrar nomes fortes e medianos;
  • estimar quantos votos cada um pode ter;
  • prever se, somando tudo, a chapa consegue atingir votos suficientes para eleger um ou mais deputados.

Leia Também:

Janela partidária: troca de partidos atinge mais de 20% na Câmara
Janela partidária 2026: veja lista de deputados que trocaram de partidos
Janela partidária: partido de Bolsonaro continua como maior da Câmara
Os partidos que sumiram da Assembleia Legislativa da Bahia em 2026

Cenário complicado para Lídice

O PSB, partido de Lídice da Mata, filiou nomes de peso para a corrida federal, como Mário Negromonte Júnior, Vitor Bonfim e Elisângela Araújo, todos com potencial eleitoral alto.

Ver esta publicação no Instagram

Uma publicação partilhada por Mário Negromonte Júnior (@marionegromontejr)

O movimento acendeu o alerta dentro da legenda. Para Cláudio André, esse será o cenário “mais desafiador da trajetória de Lídice”.

“O partido ganhou mais musculatura e sempre é um risco crescer na direção da competição interna. O resultado, no entanto, depende da composição final da chapa e da estratégia de votos do partido", reforçou.

Número das últimas eleições

Na eleição de 2022, Mário Negromonte Júnior somou 147.711 votos, superando Lídice, que obteve 112.385.

Já Vitor Bonfim, então candidato a deputado estadual, teve 68.043 votos.

Enquanto Elisângela alcançou 73.138, ficando na suplência na Câmara dos Deputados pelo PT.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

deputados federais eleição 2026 janela partidária Política

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Plenário da Câmara dos Deputados
Play

“Nunca duvidei”, diz Geraldo Júnior após confirmação de vice

Plenário da Câmara dos Deputados
Play

Lula e Jerônimo vistoriam obras do VLT de Salvador e autorizam expansão do modal

Plenário da Câmara dos Deputados
Play

Flávio Bolsonaro não vai aceitar ficar sem palanque na Bahia, diz Wagner

Plenário da Câmara dos Deputados
Play

Eduardo Bolsonaro ignora restrição de Moraes e grava vídeo para o pai

x