Flávio Bolsonaro pode ficar inelegível após denúncia de irregularidade

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Flávio Bolsonaro é pré-candidato à Presidência da República. - Foto: Daniel Ramalho/AFP

O senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), foi denunciado, na terça-feira, 7, pelo Movimento Brasil Laico à Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo por propaganda eleitoral antecipada em igreja evangélica.

De acordo com a denúncia, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), esteve na Assembleia de Deus e publicou, em suas redes sociais, um vídeo em que aparece se ajoelhando e recebendo uma oração do bispo José Wellington Bezerra da Costa diante de ao menos 40 pastores. As informações são do ICL Notícias.

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Na oração, o bispo fez referência direta ao futuro político do senador: “Que o Senhor o leve para ser presidente da nossa nação. Que ele tenha graça e nasça do céu” declarou. Após a oração, Flávio discursou no palco da igreja.

Punição

A representação do Movimento Brasil Laico defende que o ato configura propaganda eleitoral antecipada e violação da norma que proíbe propaganda em templos, considerados bens de uso comum.

O coletivo também solicita a inelegibilidade por oito anos do senador Flávio Bolsonaro e do pastor José Wellington Bezerra da Costa, além da imposição da multa máxima à CGADB e ao pré-candidato.