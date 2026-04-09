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POSSIBILIDADE NEGADA

Bruno Reis admite sondagem para ser vice de Flávio Bolsonaro

Prefeito de Salvador negou qualquer interesse no posto

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

09/04/2026 - 21:37 h

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Bruno Reis esteve presente na posse de Maurício Kertzman como novo presidente TRE-BA.
Bruno Reis esteve presente na posse de Maurício Kertzman como novo presidente TRE-BA. -

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), revelou que foi sondado por interlocutores do senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), para ser o vice dele na disputa ao Palácio do Planalto nas eleições de outubro.

Em entrevista coletiva durante a cerimônia de posse do desembargador Maurício Kertzman como novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) nesta quinta-feira, 9, o gestor rechaçou qualquer interesse no posto.

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“Nunca recebi o convite. Eu fui sondado por diversos interlocutores se havia essa possibilidade e diante do compromisso com a cidade, vocês se lembram disso, eu já declarei que meu desejo era exercer meu segundo mandato [como prefeito] e concluir com muito trabalho para ter um desempenho ainda melhor do que o primeiro”, afirmou Bruno.

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Palanque presidencial

Bruno Reis também foi questionado sobre quem o pré-candidato ao Governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil) vai apoiar para presidente. Para o prefeito, ainda não é o momento de declarar apoio.

“Vamos aguardar as convenções de julho e agosto, as candidaturas que vão se confirmar. Nós já lançamos o nome de um candidato aqui, que foi do governador Caiado, mas vamos aguardar e avaliar o cenário político até lá, porque essa é uma decisão não precisa ser tomada agora e na hora certa”, concluiu.

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Tags:

Bruno Reis eleições 2026 Flávio Bolsonaro

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