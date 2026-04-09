Kertzman assume presidência do TRE-BA com desafio de combater IA

Maurício Kertzman tomou posse da presidência do TRE-BA. - Foto: Clara Pessoa / Ag. A Tarde

Em uma cerimônia concorrida, o desembargador Maurício Kertzman Szporer tomou posse na tarde desta quinta-feira, 9, da presidência do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA).

O auditório da sede do órgão, no Centro Administrativo da Administrativo da Bahia (CAB), ficou pequeno diante da presença em peso das autoridades que prestigiaram a formalização da mudança de comando na Corte Eleitoral.

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Estiveram presentes os chefes dos três poderes do estado, o governador Jerônimo Rodrigues, a presidente da Assembleia Legislativa, Ivana Bastos, e o presidente do Tribunal de Justiça, José Rocha Rotondano. Além deles, também foram o prefeito de Salvador, Bruno Reis, e o presidente da Câmara Municipal da capital baiana, Carlos Muniz.

Kertzman foi eleito para a presidência do TRE-BA após vencer a votação realizada no pleno do TJ-BA final de 2025. Ele vai liderar a instituição no biênio 2026-2028, em substituição à Abelardo da Matta.

Cerimônia contou com presença de diversas autoridades. | Foto: Clara Pessoa / Ag. A Tarde

Desafio da IA

Em suas primeiras palavras como presidente, Maurício Kertzman destacou o combate ao mau uso da inteligência artificial no processo eleitoral como o maior desafio de sua gestão.

“O Tribunal Superior Eleitoral, para esse ano de 2026, editou 14 resoluções que endurecem o sistema contra a desinformação. O tribunal estará atento para combater firmemente a desinformação para que tenhamos eleições transparentes, seguras e célebres”, garantiu.

Outro ponto destacado por Kertzman foi a segurança das urnas eletrônicas. Ele garantiu a lisura do processo e afastou qualquer possibilidade de fraude.

“Existem diversos procedimentos, desde a zerésima, que é o momento em que nós demonstramos que as urnas eletrônicas estão sem voto prévio nenhum. Todo o processo eleitoral é acompanhado por diversos observadores, inclusive aberto à participação da imprensa. Então, eu acredito que a transparência e a efetividade do procedimento eleitoral é algo muito transparente e aberto para o acompanhamento de toda a sociedade”, argumentou.

O novo presidente do TRE-BA também garantiu que ações rígidas serão adotadas contra a prática da boca no dia das eleições. “Nós temos juízes que cuidam do poder de polícia, temos ferramentas de combate e ao mesmo tempo o próprio Ministério Público atua firmemente na denúncia diuturna em relação a qualquer evento de boca de urna. Realmente sempre temos relatos, mas conte que o Tribunal estará muito atento e atuará rigidamente no combate à boca de urna”, pontuou.

Apelo

Maurício Kertzman também fez um apelo à imprensa para ajudar a divulgação do período de regularização do cadastro eleitoral, que se encerra no dia 6 de maio.

O prazo serve para solicitar a primeira via do título, regularizar a situação eleitoral, coletar a biometria, realizar a transferência de domicílio eleitoral, alterar o local de votação ou revisar os dados cadastrais, é necessário comparecer a uma unidade de atendimento da Justiça Eleitoral.

“Nós estamos muito próximos do fechamento do cadastro. Os senhores que acompanham a Justiça Eleitoral devem testemunhar a dificuldade que é todo o fechamento do cadastro. O que nós testemunhamos a cada dois anos são filas intermináveis nos dois, três últimos dias do prazo. Então o que eu gostaria de pedir a colaboração da imprensa nesse período em que falta quase um mês, quer dizer, um período bastante razoável para que a população seja informada”, pontou.