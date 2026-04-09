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POLÍTICA

Presidente do Senado muda de opinião e indica Jorge Messias ao STF

Messias foi indicado ao cargo pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

09/04/2026 - 17:55 h

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Jorge Messias, advogado-geral da União
Jorge Messias, advogado-geral da União -

Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), presidente do Senado Federal, decidiu nesta quinta-feira, 9, enviar à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF).

O senador Weverton Rocha (PDT-MA), relator da indicação, vai ler seu relatório, que será favorável à aprovação de Messias, na reunião da CCJ da próxima quarta-feira, 15.

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Os indicados ao STF passam por um processo chamado de sabatina, que consiste em um interrogatório público realizado pelo Senado, geralmente na CCJ, onde o candidato é questionado sobre currículo, posicionamentos jurídicos e questões éticas.

A sabatina de Jorge Messias está marcada para o dia 29 de abril, e a votação em plenário deve acontecer em seguida, na mesma data. Além da sabatina, Messias precisa receber a maioria absoluta de votos no plenário, ou seja, ser aprovado por ao menos 41 senadores em votação secreta.

Mudança de opinião

O anúncio do nome de Jorge Messias como candidato à vaga no STF foi feito no dia 20 de novembro de 2025, mas a indicação só foi enviada de forma oficial pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Senado no dia 31 de março.

A demora para a formalização da indicação se deu por conta do desgaste entre Lula e Davi Alcolumbre, que era contrário ao nome de Jorge Messias e tinha preferência pelo também senador Rodrigo Pacheco (PSG-MG).

Por conta disso, Lula segurou o envio do comunicado oficial para ter mais tempo de articulação política para a sabatina.

Segundo informações divulgadas pela Folha de S.Paulo, apoiadores de Jorge Messias no Congresso afirmam que sua situação está melhor agora do que em relação a novembro. O cálculo feito nos bastidores é de que Messias tem hoje cerca de 56 votos favoráveis entre 81 senadores.

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Tags:

Davi Alcolumbre Jorge Messias STF

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