Presidente do Senado muda de opinião e indica Jorge Messias ao STF

Jorge Messias, advogado-geral da União - Foto: Victor Piemonte | STF

Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), presidente do Senado Federal, decidiu nesta quinta-feira, 9, enviar à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF).

O senador Weverton Rocha (PDT-MA), relator da indicação, vai ler seu relatório, que será favorável à aprovação de Messias, na reunião da CCJ da próxima quarta-feira, 15.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Os indicados ao STF passam por um processo chamado de sabatina, que consiste em um interrogatório público realizado pelo Senado, geralmente na CCJ, onde o candidato é questionado sobre currículo, posicionamentos jurídicos e questões éticas.

A sabatina de Jorge Messias está marcada para o dia 29 de abril, e a votação em plenário deve acontecer em seguida, na mesma data. Além da sabatina, Messias precisa receber a maioria absoluta de votos no plenário, ou seja, ser aprovado por ao menos 41 senadores em votação secreta.

Mudança de opinião

O anúncio do nome de Jorge Messias como candidato à vaga no STF foi feito no dia 20 de novembro de 2025, mas a indicação só foi enviada de forma oficial pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Senado no dia 31 de março.

A demora para a formalização da indicação se deu por conta do desgaste entre Lula e Davi Alcolumbre, que era contrário ao nome de Jorge Messias e tinha preferência pelo também senador Rodrigo Pacheco (PSG-MG).

Por conta disso, Lula segurou o envio do comunicado oficial para ter mais tempo de articulação política para a sabatina.

Segundo informações divulgadas pela Folha de S.Paulo, apoiadores de Jorge Messias no Congresso afirmam que sua situação está melhor agora do que em relação a novembro. O cálculo feito nos bastidores é de que Messias tem hoje cerca de 56 votos favoráveis entre 81 senadores.