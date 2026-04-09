Bahia anuncia investimento histórico de R$ 122 milhões no esporte

Siga o A TARDE no Google

Governador Jerônimo Rodrigues (PT) anunciou R$ 122 milhões em invesimento no esporte - Foto: Thuane Maria/GOVBA

O governo da Bahia oficializou, nesta quinta-feira, 9, o maior pacote de investimentos na história do esporte do estado, no valor de R$ 122 milhões.

Durante cerimônia no Centro de Boxe e Artes Marciais, em Salvador, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) anunciou o aporte de recursos que consolida o estado como líder nacional em aplicação de recursos públicos na área, superando estados como São Paulo e Rio de Janeiro.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

As ações, coordenadas pela Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) e pela Superintendência de Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), abrangem desde o incentivo a atletas de elite até projetos de inclusão social em comunidades periféricas.

“O papel do Estado é justamente apoiar, dar condições e garantir que esses talentos tenham oportunidade de crescer, de competir e de vencer, no esporte e na vida”, destacou Jerônimo Rodrigues.

Detalhamento dos principais investimentos

O pacote de 2026 distribui os recursos em diversas frentes estratégicas para garantir que o auxílio chegue tanto à capital quanto ao interior:

Apoio direto ao atleta: R$ 15 milhões para o FazAtleta e R$ 4,3 milhões para o Bolsa Esporte .

Futebol e futsal: R$ 13 milhões para as Copas do Estado e R$ 4,9 milhões para as Copinhas da Bahia , que realizarão 158 competições em 100 municípios.

Copa 2 de Julho: tradicional torneio de base receberá R$ 3,3 milhões.

Esporte e Cultura: R$ 4,3 milhões destinados ao edital de Dança.

Diversidade e Inclusão: R$ 600 mil para o Campeonato Estadual dos Povos Indígenas e apoio aos Jogos Indígenas Pataxó.

Transformação social e reconhecimento

O secretário da Setre, Augusto Vasconcelos, enfatizou que o montante acumulado na atual gestão já ultrapassa a marca de meio bilhão de reais. Para ele, o esporte é um pilar fundamental no enfrentamento à violência e na promoção da educação.

“O anúncio é resultado de uma política pública contínua que já ultrapassa meio bilhão de reais na atual gestão. O alcance social das iniciativas chega a comunidades periféricas e contempla diferentes públicos, incluindo crianças, idosos e pessoas com deficiência, reforçando o esporte como ferramenta de inclusão, educação e enfrentamento à violência”, afirmou.



Atletas consagrados, como o campeão mundial de bodyboard Uri Valadão, reforçaram que o suporte estatal — como o custeio de passagens aéreas — foi decisivo para a conquista de títulos internacionais.

“Há quatro anos a Sudesb me abraçou, me ajudando com as passagens aéreas. Consegui com esse feito, o segundo título mundial para a Bahia", disse o atleta.



O impacto também é sentido na base. Jovens como David da Silva (10 anos, karatê) e Hevelyn Soares (11 anos, ginástica rítmica) representam a nova geração que utiliza os centros de treinamento estaduais para sonhar com a faixa preta e, futuramente, com os Jogos Olímpicos.

De acordo com o diretor-geral da Sudesb, Vicente Neto, o reajuste nos valores dos editais permitirá que mais atletas baianos participem de competições nacionais e internacionais com infraestrutura adequada.

“A Bahia está à frente de grandes estados como São Paulo e Rio de Janeiro. Os novos editais ampliam o alcance das políticas públicas, que teve valores reajustados para melhor atender atletas em competição”, acrescentou o dirigente.