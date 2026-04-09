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MUDANÇAS NO LEGISLATIVO

Após retorno de deputados, PT redefine comando na Alba

Neusa Cadore é líder e Angelo Almeida fica como vice-líder do partido

Ane Catarine

Por Ane Catarine

09/04/2026 - 11:52 h

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Neusa Cadore e Angelo Almeida
Neusa Cadore e Angelo Almeida -

A bancada do Partido dos Trabalhadores (PT) na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) passou por uma reestruturação nesta semana após o retorno de deputados que estavam ocupando cargos no primeiro escalão do governo estadual. Com isso, a deputada Neusa Cadore assumiu a liderança do grupo, tendo o deputado Angelo Almeida como vice-líder.

A escolha de Neusa foi oficializada no Diário Oficial do Legislativo baiano e contou com a assinatura dos dez deputados do partido.

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A parlamentar reassume o mandato após deixar a Secretaria de Políticas para as Mulheres e deve disputar a reeleição em outubro. Ela substitui o deputado Marcelino Galo, que volta à suplência com o retorno da titular.

Já Angelo Almeida foi indicado para ocupar a vice-liderança do partido pela própria Neusa, marcando o primeiro ato dela como líder.

Ele retornou à Assembleia após deixar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e assume a vaga que estava com Radiovaldo Costa, que, assim como Galo, retorna à suplência.

Novos líderes nas bancadas

Além das mudanças no PT, o líder da maioria, deputado Rosemberg Pinto (PT), oficializou a indicação de Osni Cardoso (PT) como vice-líder da bancada governista.

Já o deputado Angelo Coronel Filho (Republicanos) foi indicado para a vice-liderança do Bloco da Minoria. A indicação foi feita pelo líder da oposição, deputado Tiago Correia (PSDB).

Janela partidária e reconfiguração das bancadas

O cenário político da Assembleia também foi impactado pelo fim da janela partidária, período em que parlamentares podem mudar de partido sem perder o mandato.

Cinco deputados comunicaram novas filiações:

  • Luciano Araújo: deixou o Solidariedade e ingressou no Avante
  • Niltinho: saiu do PP e foi para o PSD
  • Pancadinha: trocou o Solidariedade pelo PDT
  • Paulo Câmara: deixou o PSDB e se filiou ao PL
  • Vitor Bonfim: saiu do PV e ingressou no PSB, passando a integrar o Bloco da Maioria

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Tags:

Alba janela partidária Neusa Cadore PT

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