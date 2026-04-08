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POLÍTICA

Deputado Osni Cardoso é indicado para vice-liderança do governo na Alba

Parlamentar do PT estava em secretaria de Jerônimo e retomou mandato na Casa nesta semana

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

08/04/2026 - 9:33 h | Atualizada em 08/04/2026 - 9:46

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Osni Cardoso volta para a Alba após ocupar Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR)
Osni Cardoso volta para a Alba após ocupar Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) -

O deputado estadual Osni Cardoso (PT) foi indicado para a vice-liderança do governo na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

A solicitação consta em ofício encaminhado à presidente da Casa, Ivana Bastos (PSD), pelo líder do grupo, Rosemberg Pinto (PT), e foi publicado na edição desta quarta-feira, 8, do Diário Oficial.

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O parlamentar petista reassumiu o mandato na Casa, nesta semana, após deixar a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), pasta que comandou desde o início do governo Jerônimo Rodrigues (PT), em 2023.

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Quantos são os vice-líderes na base governista da Alba?

Conforme informações do site da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), ao todo são dez os vice-líderes da base governista. O bloco é composto pelos seguintes partidos:

  • Avante
  • MDB
  • PCdoB
  • PSD
  • PT
  • PV
  • PDT

Também segundo a Assembleia, os parlamentares que compõem o grupo são os seguintes:

O que faz um vice-líder da Alba?

Um vice-líder na Alba atua como braço direito do líder da bancada (governo, oposição ou blocos partidários), desempenhando funções estratégicas na articulação política e no andamento dos trabalhos legislativos.

As principais atribuições incluem:

  • Substituição: suceder o líder da bancada em suas ausências, impedimentos ou licenças, assumindo a fala e a orientação do grupo.
  • Articulação política: auxiliar na condução das votações, garantindo que os deputados de sua bancada sigam o posicionamento acordado sobre projetos de lei, propostas do governo ou da oposição.
  • Representação: representar a bancada ou o bloco em reuniões com o Colégio de Líderes, a Mesa Diretora da ALBA e o Poder Executivo.
  • Debate: levar ao plenário os debates de interesse do partido, defendendo as pautas do governo (vice-líder do governo) ou fiscalizando e criticando ações (vice-líder da oposição).
  • Indicação: o cargo é um posto de confiança, geralmente indicado pelo líder da bancada e validado pela presidência da Casa.

Quem é Osni Cardoso?

Nascido em Serrinha, Osni Cardoso de Araújo tem como bandeiras a defesa dos estudantes, da agricultura familiar e das causas sociais.

Foi prefeito de Serrinha por dois mandatos, presidiu o Consórcio Público de Desenvolvimento Sustentável do Território do Sisal (Consisal) e foi o primeiro presidente da Federação dos Consórcios Públicos da Bahia (FECBAHIA).

Em 2018, foi eleito deputado estadual pela primeira vez, sendo reeleito em 2022 como o terceiro mais votado do PT.

Um ano depois, foi indicado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) para assumir a SDR, onde atuou na promoção de políticas públicas voltadas para o fortalecimento da agricultura familiar e o desenvolvimento dos povos do campo.

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Tags:

Alba Jerônimo Rodrigues Osni Cardoso

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