POLÍTICA
Deputado Osni Cardoso é indicado para vice-liderança do governo na Alba
Parlamentar do PT estava em secretaria de Jerônimo e retomou mandato na Casa nesta semana
Por Yuri Abreu
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O deputado estadual Osni Cardoso (PT) foi indicado para a vice-liderança do governo na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).
A solicitação consta em ofício encaminhado à presidente da Casa, Ivana Bastos (PSD), pelo líder do grupo, Rosemberg Pinto (PT), e foi publicado na edição desta quarta-feira, 8, do Diário Oficial.
O parlamentar petista reassumiu o mandato na Casa, nesta semana, após deixar a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), pasta que comandou desde o início do governo Jerônimo Rodrigues (PT), em 2023.
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Quantos são os vice-líderes na base governista da Alba?
Conforme informações do site da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), ao todo são dez os vice-líderes da base governista. O bloco é composto pelos seguintes partidos:
- Avante
- MDB
- PCdoB
- PSD
- PT
- PV
- PDT
Também segundo a Assembleia, os parlamentares que compõem o grupo são os seguintes:
- Adolfo Menezes (PSD)
- Bobô (PCdoB)
- Cláudia Oliveira (PSD)
- Fabíola Mansur (PV)
- Felipe Duarte (Avante)
- Marcinho Oliveira (PDT)
- Matheus Ferreira (MDB)
- Patrick Lopes (Avante)
- Roberto Carlos (PV)
- Osni Cardoso (PT)
O que faz um vice-líder da Alba?
Um vice-líder na Alba atua como braço direito do líder da bancada (governo, oposição ou blocos partidários), desempenhando funções estratégicas na articulação política e no andamento dos trabalhos legislativos.
As principais atribuições incluem:
- Substituição: suceder o líder da bancada em suas ausências, impedimentos ou licenças, assumindo a fala e a orientação do grupo.
- Articulação política: auxiliar na condução das votações, garantindo que os deputados de sua bancada sigam o posicionamento acordado sobre projetos de lei, propostas do governo ou da oposição.
- Representação: representar a bancada ou o bloco em reuniões com o Colégio de Líderes, a Mesa Diretora da ALBA e o Poder Executivo.
- Debate: levar ao plenário os debates de interesse do partido, defendendo as pautas do governo (vice-líder do governo) ou fiscalizando e criticando ações (vice-líder da oposição).
- Indicação: o cargo é um posto de confiança, geralmente indicado pelo líder da bancada e validado pela presidência da Casa.
Quem é Osni Cardoso?
Nascido em Serrinha, Osni Cardoso de Araújo tem como bandeiras a defesa dos estudantes, da agricultura familiar e das causas sociais.
Foi prefeito de Serrinha por dois mandatos, presidiu o Consórcio Público de Desenvolvimento Sustentável do Território do Sisal (Consisal) e foi o primeiro presidente da Federação dos Consórcios Públicos da Bahia (FECBAHIA).
Em 2018, foi eleito deputado estadual pela primeira vez, sendo reeleito em 2022 como o terceiro mais votado do PT.
Um ano depois, foi indicado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) para assumir a SDR, onde atuou na promoção de políticas públicas voltadas para o fortalecimento da agricultura familiar e o desenvolvimento dos povos do campo.
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