No frigir dos ovos, na Alba ficou tudo quase como saiu das urnas de 2022

Raimundinho: "Estou de olho na suplência de senador" - Foto: José Simões | Ag. A TARDE

Diz o deputado federal Sargento Isidório (Avante), muito do jeito estabanado dele, sobre o fim da janela partidária: “Ficou tudo na mesma. Quem era de lá ficou lá, quem era de cá ficou cá”.

Claro que o jogo tem as particularidades. Dos 63 deputados, 39 fecham com o governo, 22 contra. Dos dois que sobram, um é Hilton Coelho, do PSOL, que é oposição, mas não de esquerda e não da direita como os outros. E, finalmente, tem Binho Galinha, que está preso, se elegeu pelo Patriota e se filiou ao Avante.

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Aliás, o partido que mais ganhou deputados foi o Avante, passando de um para cinco. Outro foi o PT, que subiu de 9 para 10, e o PSD de Otto Alencar, também de 9 para 10, enquanto o PDT tinha um, agora está com dois.

Fora do mapa – Entre os que mais perderam estão o PP, que caiu de 6 para 4; o União Brasil, de 10 para 9; o PSDB, de 3 para 2; o PV de 5 para 4. Mas o pior mesmo ficou para três, o SD, o PRD e a DC, que tinham um cada e ficaram sem nada.

E também houve movimentações internas, nos dois campos. Samuel Jr., que era do Republicanos, e Paulo Câmara, do PSDB, mudaram para o PL. Na banda governista, Vítor Bonfim, por exemplo, deixou o PV e foi para o PSB.

Já dos seis do PP eleitos em 2022, Nelson Leal e Hassan ficaram no partido, enquanto Antonio Henrique e Eduardo Salles foram para o PV, Niltinho, para o PSB, e Felipe Duarte para o Avante. Queriam caminhar juntos. Não deu.

A volta de Angelo Almeida ao PT, rebuliço em Feira de Santana

Apesar do sábado de Aleluia ter criado um clima de serenidade também em Feira de Santana, a política teve um abalo forte.

O ex-prefeito Colbert Martins, que era candidato a deputado federal, depois virou a estadual, viu o vice-prefeito Pablo Roberto, do PSDB, desistir, se filiou à sigla e voltou a pretender ir para Brasília.

Mas a pancada que abalou mesmo foi a mudança de Angelo Almeida, deputado estadual, até a semana passada ocupando a Secretaria de Desenvolvimento Econômico pelo PSB, mudou para o PT.

Aliás, voltou para o PT, partido pelo qual já foi vereador em Feira. E houve chiada na legenda, mas ele se diz tranquilo.

– A executiva do PT me abraçou e volto ao partido com os mesmos princípios que sempre guiaram a minha caminhada política. Sigo firme para a reeleição.

Ciapra quer o fim dos lixões

Manoel Ribeiro (Avante), prefeito de Igrapiúna e presidente do Ciapra, o consórcio que agrega os 14 municípios do Baixo Sul, festeja o acordo com o governo celebrado com a região para acabar com os lixões por lá.

O acordo prevê cooperação técnica entre a Agersa e o Ciapra. É a primeira iniciativa do gênero na Bahia.

– Estamos dando um grande passo adiante para acabar com essa tristeza.

Raimundinho da Jr se filia ao PSD, mas sem alarde

PL de Bolsonaro elegeu em 2022 quatro deputados estaduais, Leandro de Jesus, Diego Castro, Vitor Azevedo e Raimundinho da Jr.

Leandro e Diego ficaram, Vítor foi para o Avante e Raimundinho se filiou nas caladas da noite ao PSD de Otto Alencar, na expectativa não mais de ser candidato a deputado federal, mas de conseguir uma vaga de suplente de senador.

– Não sei de quem, mas é o que quero.

O PL, que ganhou a adesão de Samuel Júnior, do Republicanos, e de Paulo Câmara, do PSDB, fica com os mesmos quatro de 2022, e não cinco como dizem.

Em 2022, Raimundinho disputou a prefeitura de Dias, perdeu para Alberto Castro, por 22.281 votos (57,16%) contra 10.450 (26,83%).

REGISTROS

Prestação de contas

A Comissão de Finanças da Alba vota, hoje, a prestação de contas do Poder Executivo de 2023, a primeira de Jerônimo. O relator é Vitor Bonfim (PSB), que já emitiu parecer favorável. Diz ele que está ‘tudo na santa paz’.

Desperdício/emergência

Já que nas contas está tudo bem, a pauta da Comissão inclui também o projeto de Pedro Tavares (UB), que propõe o combate ao desperdício de alimentos nas escolas públicas; e o de Bobô (PC do B), que tenta permitir o convênio entre o Estado e municípios inadimplentes, mas que se encontrem em situação de emergência.

Enfim, Pitta

Também hoje a Comissão de Constituição e Justiça aprecia 16 proposições, nove já com parecer favorável, como a do deputado Robinson Almeida (PT) que batiza o teatro do Centro de Convenções de Feira de Santana com o nome de Carlos Pitta.

Tércio e Antonio

O Bahia British Club, o Clube Inglês, e a Escola Judicial do TRT Bahia realizarão, 14/o4 (19h), um jantar em homenagem a Tércio Sampaio Ferraz Jr., advogado e professor emérito da USP, e Antonio Menezes Cordeiro, advogado e professor catedrático da USP.