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Adolpho Loyola detona "partidos de aluguel" e critica debandada para oposição

Um dos partidos que deixou o arco de alianças do governador é o Podemos

Cássio Moreira e Gabriela Araújo

Por Cássio Moreira e Gabriela Araújo

09/04/2026 - 18:01 h

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secretário Estadual de Relações Institucionais, Adolpho Loyola Foto: Shirley Stolze / Ag A TARDE. Data: 09/05/]2025
secretário Estadual de Relações Institucionais, Adolpho Loyola Foto: Shirley Stolze / Ag A TARDE. Data: 09/05/]2025 -

O secretário estadual de Relações Institucionais (Serin), Adolpho Loyola, criticou os partidos que deixaram o arco de aliança do governador Jerônimo Rodrigues (PT) nas eleições de outubro.

“Algumas pessoas estão com partidos de aluguel. Nós temos os partidos que estão conosco que têm um projeto de desenvolvimento”, afirmou ele à imprensa, nesta quinta-feira, 9.

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Um dos partidos que esvaziou a base governista é o Podemos, que deve caminhar com a oposição na Bahia após a filiação do ex-presidente do Bahia, Marcelo Guimarães Filho, indicado para vaga de suplente.

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Na ocasião, Loyola, que esteve presente no anúncio das mais de 2 mil obras na Bahia feito pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador, ainda alfinetou o pré-candidato da oposição ao governo da Bahia e mencionou a movimentação dos deputados que mudaram de sigla durante a janela partidária.

“Os deputados se mexeram. [...]. Aqui nós não temos chefe, nem posição a nada”, declarou o Serin, em seguida, ele complementou: “Nós cuidamos da nosso quintal, eles cuidam do deles”.

Os partidos que sumiram da Assembleia Legislativa da Bahia em 2026

Sucessor do extinto Patriota, que elegeu Binho Galinha em 2022, o PRD tinha duas cadeiras na Casa, após Marcinho Oliveira, eleito pelo União Brasil, assumir o controle da legenda.

As articulações recentes, no entanto, levaram os dois deputados para caminhos diferentes. Preso, mas com nome à disposição para a disputa, Binho Galinha trocou a sigla pelo Avante.

Já Marcinho, em decisão que pegou o meio político de surpresa, se filiou ao PDT, recém-chegado ao pilar governista estadual. Com as mudanças, o PRD perdeu todos seus representantes na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

O Solidariedade, hoje federado ao PRD, passou por algo parecido. Após eleger dois deputados estaduais em 2022, a legenda viu seus parlamentares procurarem abrigo em outros partidos.

Luciano Araújo, que comandava a sigla na Bahia, se mudou para o Avante, de olho na reeleição. Já Fabrício Pancadinha, segundo deputado da legenda, decidiu se filiar ao PDT.

Laerte do Vando, eleito pelo extinto PSC, incorporado ao Podemos, deixou a segunda sigla rumo ao Avante, que agora conta com uma das maiores bancadas da Alba.

Partidos que perderam deputados

  • Solidariedade: Luciano Araújo (Avante)/Pancadinha (PDT);
  • PRD: Marcinho Oliveira (PDT)/Binho Galinha (Avante);
  • Podemos: Laerte do Vando (Avante)

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Tags:

adolpho loyola Jerônimo Rodrigues Política

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