VLT de Salvador e hospitais: Jerônimo Rodrigues anuncia mais de 2 mil obras na Bahia

Obras do VLT de Salvador - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) anunciou, na tarde desta quinta-feira, 9, um pacote de entregas de mais 2 mil obras, que alcançam todos os 27 territórios de identidade da Bahia.

A agenda, que ocorreu no Centro de Operações de Inteligência (COI), no Centro da Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador, reuniu lideranças políticas e secretários estaduais.

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Transformação

Novo secretário estadual de Desenvolvimento Urbano e ex-prefeito de Alagoinhas, Joaquim Neto (PSD), destacou o trabalho feito pela pasta nos últimos quatro anos.

Entre as obras em destaque, já concluídas e que ainda serão entregues, estão o VLT do Subúrbio de Salvador, que deve passar por uma expansão até Alagoinhas, o Cento de Convenções de Feira de Santana, um dos mais modernos do país, e equipamentos como escolas em tempo integral e hospitais de grande porte.

"Nós estivemos aí, já no primeiro momento com o governador, ele já falava de não haver tempo oportuno para ele ir pessoalmente em todas as obras, são agora mais de 2 mil obras [...] A nossa parte da Secretaria de Desenvolvimento Urbano é muito importante, que juntamente com a Conder, que a gente consegue destravar e acelerar esse processo de entregas nas comunidades e nas cidades", afirmou em entrevista ao portal A TARDE.

"É muito importante que os baianos tenham logo os seus equipamentos, principalmente quando se trata de equipamentos de saúde, de educação, de infraestrutura", pontuou o novo secretário estadual.

Na mesma linha, o secretário estadual de Relações Institucionais, Adolpho Loyola (PT), exaltou o trabalho feito pela gestão, e explicou que a agenda, entre anúncios e balanços, é uma oportunidade para que a população tenha conhecimento dos trabalhos feitos.

"Nós abrimos essas obras para que a população tenha conhecimento dessas obras, escolas, hospitais, ruas, estradas. O governador não irá a todas, mas os prefeitos, as lideranças, os deputados, farão essas entregas em todo o estado da Bahia", afirmou.

Novos convênios: o que diz Jerônimo Rodrigues?

Em coletiva pouco antes do evento, o governador Jerônimo Rodrigues reforçou a necessidade de parcerias com os municípios, a fim de atender todas as demandas da população baiana.

O gestor ainda pontuou que novos convênios serão autorizados nos próximos dias, o que permite o início de novas obras no estado.

"Fizemos esses anúncios, os de dezembro praticamente todos assinados ou publicados, estamos zerando praticamente, termina esta semana agora todos aqueles que nós anunciamos e este que nós fizemos em março, há 15 dias atrás, nós soltamos um pacote grande de saúde e de educação", afirmou o governador, que continuou:

"A partir de hoje nós estamos já também publicando já o convênio, principalmente da CONDER, que é o maior volume de recursos, os resquícios que vocês também terão acesso a isso", completou o gestor.