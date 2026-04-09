"Segurança avança na Bahia com resultados concretos”, diz Niltinho sobre governo Jerônimo

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Deputado Niltinho (PSD) - Foto: Divulgação

O deputado estadual Niltinho (PSD) elogiou, nesta quinta-feira, 9, os avanços na segurança pública da Bahia sob a liderança do governador Jerônimo Rodrigues (PT). Segundo ele, os resultados apresentados refletem um trabalho consistente e coordenado das forças de segurança do estado.

Niltinho destacou o balanço apresentado pelo secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner, que aponta redução contínua nos índices de criminalidade.

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“O trabalho da SSP vem reduzindo a criminalidade e a violência. São ações sérias, com planejamento e integração, que já mostram efeitos positivos para a população”, afirmou.

De acordo com os dados da Secretaria de Segurança Pública da Bahia, o estado acumula três anos e três meses seguidos de queda nos principais indicadores criminais, consolidando uma tendência de melhora no cenário da segurança pública.

Entre os números mais recentes, a Bahia registrou redução de 22% nas mortes violentas no primeiro trimestre deste ano, em comparação com o mesmo período de 2025.

No mesmo intervalo, houve queda de 30,9% nos roubos de veículos, além da apreensão de 1.994 armas e 7,8 toneladas de drogas.

Para o parlamentar, os resultados reforçam o compromisso da gestão estadual com a segurança da população.

Ele ressaltou que, apesar dos desafios nacionais, o governo baiano tem conseguido avançar com ações efetivas, fortalecendo o combate à criminalidade e ampliando a sensação de segurança no estado.